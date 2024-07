Electric Castle 2024. Artişti, bilete şi program. Festivalul începe din 17 iulie la Cluj

Electric Castle 2024. Povestea festivalului de la Bonțida ajunge în acest an la cea de-a zecea ediție şi aşteaptă peste 230.000 de participanţi. În 2013, la prima ediţie, bugetul a fost de 0,5 mil. euro, cu 32.000 de participanţi.

Massive Attack, Bring Me The Horizon, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini sunt capul de afiș al celei de-a 10-a ediții a festivalului Electric Castle. Alți 300 de artiști din toate genurile muzicale vor fi prezenți la castelul Banffy, din Bonțida, între 17 și 21 iulie.

La ediţia din 2024 sunt aşteptaţi peste 232.000 de participanţi pentru cele cinci zile de festival din perioada 17-21 iulie, iar line-up-ul cuprinde 11 scene cu peste 230 de artişti, cu nume precum Massive Attack, Chase & Status Live sau Sean Paul.

„Anul trecut am avut 232.000 de participanţi pentru cele cinci zile de festival, anul acesta vom avea cel puţin atât, pentru că vânzările de bilete ne arată acest lucru. Nu urmărim neapărat să ne creştem numărul de participanţi, scopul nostru este ca fiecare ediţie să fie puţin mai bună decât cealaltă“.

Queens of the Stone Age nu mai cântă la Electric Castle

Queens of the Stone Age anulează tot turneul european, inclusiv show-ul de la Electric Castle 2024, din cauza unor probleme de sănătate ale solistului Josh Homme, potrivit anunţului organizatorilor festivalului de la Bonţida.

Line-up şi program

Sean Paul, unul dintre cei mai prolifici artiști dancehall din toate timpurile, este surpriza ediției. Palmaresul în hit-uri (1.2 miliarde de ascultări doar in 2023) și premii (Grammy, AMA, Billboard) spune mult mai multe despre ambiție, talent și puterea de a crea un brand.

În registrul opus, Paolo Nutini vine cu un cocktail de rock și soul, o voce care răscolește emoții și peste 20 de ani de carieră care i-au adus milioane de fani.

Electric Castle înseamnă 5 zile de party non-stop, întreținut, anul acesta, de regina muzicii techno, Nina Kravitz, Hernan Cattaneo, un nume important în progressive house, DJ Shadow, maestru în arta de sampling, Kungs, Todd Terje, și mulți alți DJi în premieră în festival.

Revin la castel Sasha și Bonobo, producători descoperiți de fanii festivalului la primele ediții și mereu foarte bine primiți aici, potrivit Mediafax. Pentru cei care își iau energia din rock, aventura muzicală va trece prin metal alături de frații Max și Igor Cavalera, fondatorii Sepultura ce au reînregistrat două dintre albumele „clasice” ale trupei și le vor prezenta live, într-o formulă nouă, Sleaford Mods, probabil cea mai punk trupă din UK la ora actuală, sau garage rock cu Iguana Death Cult și She Wants Revenge. Palaye Royale adaugă un strop de eleganță în line up, cu stilul lor unic, autodefinit ca fashionart-rock.

Program Electric Castle 2024

Miercuri, 17 iulie 2024

Hangar Stage FAT DOG, 22:15 – 23:15

REEL PARTY BY BT WITH DJ YODA, 23:30 – 01:00

ZACK FOX, 01:05 – 02:35

Joi, 18 iulie 2024

Main Stage DELIA, 19:30 – 20:30

VIȚA DE VIE, 21:00 – 22:05

REMA, 22:45 – 23:45

KUNGS, 00:05 – 01:35

Vineri, 19 iulie 2024

CTC, 18:00 – 18:50 COMA,

19:20 – 20:20

PAOLO NUTINI, 21:00 – 22:30

BRING ME THE HORIZON, 23:10 – 00:40

NINA KRAVIZ, 01:00 – 02:30

Sâmbătă, 20 iulie 2024

Main Stage IRINA RIMES, 18:00 – 19:00

KHRUANGBIN, 19:30 – 20:30

MASSIVE ATTACK, 21:10 – 22:55

CHASE & STATUS LIVE, 01:20 – 02:50

Duminică, 21 iulie 2024

Main Stage VAMA, 18:00 – 19:00

SEVDALIZA, 19:35 – 20:35

SEAN PAUL, 21:15 – 22:15

SUBCARPAȚI, 22:50 – 00:05

10 scene la festivalul Electric Castle 2024

Ritmuri latino, africane sau orientale își găsesc spațiu pe cele 10 scene ale festivalului și la ediția a 10-a. Fie că vor cânta în spaniolă, precum iLe, câștigătoare a Latin Grammys pentru cel mai bun album urban, în turcă, așa cum o fac Derya Yildirim & Group Șimșek, sau pe ritmuri congoleze, o premieră prin concertul Fulu Miziki, artiștii aduc o importantă contribuție la misiunea festivalului de a promova muzică de calitate din întreaga lume.

Artiștii români rămân în centrul atenției și la ediția a 10-a a festivalului: Subcarpați, Vița de Vie, Coma, Vama, Irina Rimes, Byron, Delia, Șuie Paparude, CTC și alte zeci de nume sunt confirmate de către organizatori.

Cât costă un bilet la Electric Castle 2024

Abonamentele pentru festival sunt disponibile la diferite prețuri:

Abonament „General Access”: 169 de euro

Abonament „Youth 21 Pass” (pentru tineri sub 21 de ani): 119 euro

Bilete pentru fiecare zi a festivalului: 110 de euro pe zi + TVA

Abonamentul pentru toate zilele costă 200 de euro+ TVA.

Pentru o experiență Premium, biletele au un preț de 299 euro, plus TVA. Pentru camping, costurile sunt de 69 euro+ TVA.

Prețurile sunt valabile până la data de 4 iulie, după care vor crește la 200 de euro pentru abonamentele „General Access”. Programul complet pentru Electric Castle 2024 și biletele sunt disponibile pe electriccastle.ro

Electric Castle are loc de 10 ani la Cluj pe domeniul Banffy

Festivalul de muzică Electric Castle are un buget de 9 milioane de euro pentru ediţia din 2024, a zecea din istoria eveni­men­tului, iar numărul de participanţi ar putea de­pă­şi 230.000, a explicat Renate Roca-Rozenberg, PR manager, Electric Castle

„Anul acesta avem un buget de 9 mili­oane de euro, aproape jumătate din buget merge înspre zona de producţie şi artişti. Producţie înseamnă să construieşti în fiecare an de la zero un festival, mare parte din spa­ţiul pe care îl ocupă festivalul este un câmp în care noi organizăm, într-o filosofie urbană, un spaţiu în care zeci de mii de oameni trebuie în fiecare zi de festival să mănânce, să facă duş dacă stau în camping, să aibă toate facilităţile, iar după cinci zile totul se transformă din nou într-un câmp“.

Povestea Electric Castle a început în urmă cu mai bine de un deceniu, când Mihai Păun, acţionarul majoritar, şi grupul său de prieteni şi colaboratori au decis să treacă de la evenimente organizate în spaţii non-conformiste din Cluj – precum o fostă fabrică sau parcarea din subsolul stadionului – la organizarea unui festival, conform unui reportaj al revistei Business Magazin.

Prima ediţie a festivalului Electric Castle a avut loc în 2013, cu un buget de 500.000 de euro, 90 de artişti, aproximativ 32.000 de par­ti­cipanţi şi 4.000 de persoane în zona de cam­ping. În anul următor numărul participan­ţilor s-a dublat, iar festivalul a continuat să crească.

Parteneriatul pentru domeniul castelului Banffy a stabilit încă de la început că un anumit procent din încasările festivalului este direcţionat către fundaţie, cu scopul restaurării monumentului istoric. În timp, fundaţia a atras şi alte fonduri, iar castelul a fost restaurat.

