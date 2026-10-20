Mai bine de 24 de ore au trecut de la atacul cumplit din şcoala din Bistriţa. Copilul de 13 ani care a înjunghiat o profesoară şi un elev a făcut primele declaraţii, şocante şi acestea. Nu regretă nimic, ba chiar a explicat în faţa anchetatorilor de ce consideră că ţinta lui trebuia eliminată. Sunt motive rasiste, extrem de periculoase, cu toate că procurorii pun totul pe seama bullyingului. Spun că atacatorul ar fi strâns frustrări în el şi s-a descărcat în felul acesta. În realitate, băiatul făcuse o obsesie pentru atacurile armate din școlile din străinătate. Poliţiştii i-au găsit în telefon o listă cu alţi 4 colegi pe care-i luase în vizor.

Este filmul înfiorător al unui atac oprit la timp. Nu de autorităţi, nu de adulţi, ci de nişte... copii. Camerele de supraveghere din clasă arată cum, în loc să fugă, aceşti elevi aleg să lupte unul pentru celălalt și pentru profesoara lor. Cu un curaj şi o prezență de spirit uimitoare, încearcă să-l blocheze pe atacatorul de 13 ani. Unii cu propria forţă, alţii folosesc scaunele drept scut sau sună după ajutor. În tot acest timp, băiatul de 13 ani loveşte la întâmplare cu cuţitul. "Nu s-a manifestat în sensul ca ar regreta fapta nu parea o persoană afectată, nu ştiu în ce măsură conştientiza. L-a agresat fizic motivat de faptul că îl considera indian, cel mai probabil datorita culorii mai inchise a tenului", a declarat Adrian Briciu, procuror șef.

Agresorul voia să transmită atacul în direct

Agresorul voia să transmită atacul în direct, inspirat dintr-o tragedie care a avut loc la o şcoală din Moscova anul trecut. Şi aceea, tot din motive rasiste. De altfel, surse judiciare spun că în baia şcolii din Bistriţa, unde băiatul s-a echipat şi s-a fotografiat chiar înainte de atac, s-au găsit mesaje care instigau la ură. "Am văzut în baie pe pereţi şi pe toaletă. Ceva cu cuţite şi o icoană cu ceva cu coarne. Jos era ghizodanul lui, îmbrăcămintea lui de care s-a schimbat şi telefonul lui", spune un elev. În el, anchetatorii au găsit un plan detaliat. În vizorul atacatorului nu era doar băiatul de clasa a şasea. Pe lista lui mai erau patru colegi din propria clasă. Dacă nu i-ar fi găsit, adolescentul era pregătit să atace la întâmplare. "Nu a fost audiat până în acest moment. S-au găsit mesaje scrise în limba engleză pe faianţă şi pe bazinul vasului de toaletă, precum şi anumite însemne legionar-extremiste de dreapta. Nu pot să mă pronunţ dacă e radicalizare", a declarat Adrian Briciu, procuror șef.

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O suferinţă tăcută la care toţi ceilalţi au fost doar spectatori. Inclusiv consilierul şcolar instruit de Serviciul Român de Informaţii să recunoască elevii cu risc de radicalizare. În tot judeţul Bistriţa-Năsăud, 25 de consilieri au făcut parte din program. "În activitatile de predare la curs mai ales la dirigientie in discutiile profesionale purtate cu colegii cadre didactice, in gestionarea de catre politistii a cazurilor de radicalizare si extremism violent care pot aparea in scoli si licee, radicalizarea reprezintă o manifestare in crestere in randul copiilor din România", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI. "Cursul a avut loc anul trecut in noiembrie. În discutiile pe care le aveau cu elevii sa identifice anumite comportamente gen izolare, mesaje rasiste. Recunosc cumva acest eveniment da o nota de esec intregului sistem, nu a reusit nimeni sa identifice aceste tendinte. Şi parintii acasa si la scoala sa intrebam mai mult decat ce ai facut astazi, dar de la a fi afectat de bullying si a ajunge la astfel de acte e cale lunga", a declarat Vasile Șteopoaie, inspector școlar general.

Ce măsuri se pot lua împotriva elevului

De altfel, ministrul propus pentru Educaţie a cerut date de la SRI pentru a înțelege de ce nu s-au luat măsuri înainte, având în vedere că atacatorul şi-a dezvăluit planul sângeros pe TikTok. Până atunci, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj trage un semnal de alarmă şi vorbeşte despre un întreg fenomen de radicalizare în rândul copiilor. "Să stiti ca avem minori pe diferite platforme. Sunt copii care au depus juraminte Sharia care s-au radicalizat dpv islamic si care chiar au planuri de atacuri teroriste in scoli", a declarat Irina Kovacs, Inspectorul școlar general adjunct Sălaj. Între timp, atacatorul de la şcoala din Bistriţa este internat, alături de mamă, la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Daca expertiza psihiatrica va stabili ca elevul era pe deplin constient de ceea ce a facut, se va putea intoarce inclusiv la scoala. Se discuta totusi despre varianta in care ar fi exmatriculat de aici, cu posibilitatea de inscriere la alta unitate de invatamant unde o vreme ar invata online.

Mai mult de atât nu se poate face, pentru că atacatorul are sub 14 ani, limita de la care începe răspunderea penală. O controversă adusă din nou în atenţie după crima între copii din judeţul Timiş de anul trecut, care a dus la Legea Mario. Proiectul, care cere ca un copil care ucide să poată răspunde în faţa legii de la 10 ani, este însă blocat şi acum în sertarele Camerei Deputaţilor.