De 35 de ani, românii visează să ajungă în America, fără să treacă prin procesul anevoios de obţinere a vizei. Acum, suntem mai aproape ca niciodată să circulăm fără restricţii peste Ocean.

"Eu sunt foarte optimist În această privintă, ştiu cum arată cifrele, ştiu cum arată planul de lucru pe care Rom l-a stabilit cu partenerii americani si sunt f multe sanse ca Romanii sa poata calatori fara vize in SUA incepand de anul viitor", a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Când ar putea fi eliminate vizele pentru SUA

Ca ţara noastră să fie eligibilă pentru aderarea la programul Visa Waiver, trebuie îndeplinit un criteriu esenţial - rata de refuz a vizelor pentru SUA trebuie să scadă sub 3 procente. Haideţi să vedem cum am stat anii trecuţi. În 2021, rata de refuz era destul de mare - 17.03%, în 2022, a mai scăzut un pic, la 12 procente virgulă 61. Anul trecut am stat şi mai bine - 8,79% rată de refuz. Pe baza acestor cifre, autorităţle române sunt convinse că în acest an putem ajunge la o rată de refuz de sub 3 procente.

Surse Observator spun că am putea atinge obiectivul curând. Totuşi, vom mai avea de aşteptat până la eliminarea fizică a vizelor.

"Sigur, cifrele nu le vom afla imediat, ci dupa cateva luni, probabil la inceputul lui ianuarie şi undeva în a doua jumătate a anului viitor (...) România intră oficial în acest program. Românii pot călători fără vize!", a mai spus Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

"Îi încurajăm pe românii care au o viză expirată, sau chiar una validă, să-şi reînnoiască visa pentru SUA acum. Pentru că asta va face diferenţa în îndeplinirea criteriului pentru programul Visa Weaver. Îi încurajăm pe oameni să-şi reînnoiască viza vizitând site-ul ustraveldocs.com/ro", a declarat Leah Schulz, viceconslul SUA în România.

Programul Visa Waiver permite călătoria cetăţenilor pe teritoriul SUA în scopt turistic sau de afaceri pe o perioadă de maximum 90 de zile.

"Ridicarea vizei nu înseamnă că ne suim în avion şi plecaăm imediat. Ridicarea vizei înseamnă că aplicam pentru un accept electronic de călătorie în State, care poate să dureze până la 72 de ore obţinerea lui. Acest accept este mai facil, mai ieftin faţă de costul unei vize obişnuite", a declarat Lucian Botea, prorector Univ Româno-Americană.

În acest moment, viza pentru Statele Unite costă 850 de lei. Cei care o solicită pentru prima oară trebuie să prezinte mai multe documente justificative și să aștepte un răspuns până la 29 de zile calendaristice.

