Proprietatea pierdută de familia prezidenţială se află în zona centrală a oraşului şi deblochează un alt litigiu din 2015, un spaţiu comercial care a deservit timp de 17 ani ca sediu pentru o bancă. Cei doi bătrâni au fost târâţi prin tribunale, după ce au cumpărat de la stat o parte din imobilul care a ajuns, într-un final, la familia Iohannis. Acum, fiul celor doi povesteşte pentru Observator, coşmarul prin care au trecut. Între timp, mama lui a murit.

Recuperarea sumei de 260.000 de euro, obţinută din chirii, este ţinută, însă, în loc de un alt proces

"Statul ni le-a vândut şi după aia a apărut domnul Iohannis că e locuinţa lui şi nouă ne-au anulat contractul de cumpărare şi de atunci, 18 ani ne-am judecat. până s-a făcut dreptate am avut şi executare, în termen de 30 de zile trebuia să eliberăm şi s-a dovedit că sunt acte false", a declarat Adrian Oargă. În acelaşi imobil, obţinut de familia Iohannis, locuieşte şi familia Antonescu. "Ne-am trezit că suntem chemaţi în judecată pentru anularea contractelor de vânzare cumpărare în ideea în care noi am cumpărat de la statul român în baza legii 112 ceva ce statul român nu ar fi trebuit să vândă. Atât de încurcată a fost povestea asta încât greu a fost de descurcat. Până la urmă s-a înţeles care a fost lanţul slăbiciunilor", a declarat Adrian Antonescu.

"Una dintre achiziţiile foarte bune, recunosc, a fost de la o cunoştinţă care a moştenit casa. Am cumpărat jumătate de la el. Pe o sumă modică, nu mai ştiu pe de rost, recunosc", a declarant Klaus Iohannis. Odată cu încheierea procesului pentru clădire, statul poate începe să recupereze banii făcuţi de familia Iohannis cu un alt imobil mult mai valoros pierdut în 2015. E vorba de un spaţiu de 160 metri pătraţi amplasat în zona istorică a oraşului şi care timp de 17 ani a fost închiriat unei bănci. Imobilul care a produs din chirii peste 1.000 de euro stă nefolosit din anul 2016. "Am reuşit să închiriem în condiţii extrem de avantajoase un spaţiu din acel imobil. Atât de avantajoase încât din banii de chirie obţinuţi de acolo am reuşit să achiziţionez următoarele imobile. Este extrem de simplu", a declarat Klaus Iohannis, preşedintele României.

În iunie, anul acesta Fiscul din Sibiu a cerut la tribunal anularea unui act pentru a stabili exact proprietarul de drept al clădirii. Abia după ce procesul se va încheia, preşedintele va trebuie să dea înapoi banii. Preşedintele este în Statele Unite, la adunarea generală a ONU. Niciunul dintre jurnaliştii, aflaţi cu el în deplasare, de la televiziunea şi radioul publice, nu a întrebat despre decizia judecătorilor de la Curtea Supremă. În ţară, oficialii se feresc de declaraţii. "Întrebaţi-l pe domnul Iohannis. Domnul Iohannis iese foarte des în faţa dumneavoastră şi vă dă declaraţii şi cred că puteţi să-l întrebaţi va reuşi ANAF să încaseze banii de la domnul Iohannis", a declarat Marcel Ciolacu. În conturi, preşedintele are 38.000 de euro, potrivit declaraţiei de avere.

