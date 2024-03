Vezi și

Patru motocicliști intră în Pasajul Unirii cu viteză. Primul schimbă brusc banda de mers când ajunge în spatele unui autobuz. Se strecoară la limită printre mijlocul de transport în comun şi o maşină care a filmat accidentul cu o cameră de bord. Băiatul care conducea scapă motocicleta de sub control, care se izbește cu roțile de peretele pasajului. Şi motociclistul, și pasagera sunt aruncați pe asfalt.

Mărturia tinerei rănite în accidentul din Pasajul Unirii

Alexandra, victima accidentului: Eram mai mulţi. Fiecare avea câte un pasager. El o lua mereu în faţă. A pierdut controlul total şi am intrat direct în parapet.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Ancheta arată că motociclistul circula cu cel puţin 80 km pe oră în momentul în care a intrat în Pasaj. Depăşirea e cunoscută de profesioniştii pe două roți drept "foarfece" şi este foarte periculoasă.

În exclusivitate pentru Observator, Alexandra, tânăra pasageră, a povestit cum a ajuns victima teribilismului. Un lanţ de erori au dus-o pe patul de spital.

Alexandra, victima accidentului: M-am urcat pasager cu unul pe care nu îl cunoşteam. L-am cunoscut aseară. Am aflat astăzi că avea motorul de trei ore. Trebuia să facem stânga. Şi a întors prin Pasaj la Unirii. Mai eram cu un amic după noi şi s-a enervat foarte tare şi a vrut să ajungem cât mai repede în partea cealalată ca să-i prindem din urmă.

Casca i-a salvat viața

Alexandra este elevă la o şcoală moto şi urma să dea examen pentru permisul de conducere. Casca de protecţie pe care a primit-o cadou de la tatăl ei de Crăciun a salvat-o.

Alexandra, victima accidentului: Eu sunt în şcoală acum. Urma să am treseul în aprilie, dar va trebui să îl anulez. Mi-au scos splina. Am mâna în ghips şi am o fractură foarte urâtă şi grea care trebuie operată. Faptul că am avut echipament m-a salvat şi sunt astăzi în viaţă.

Imaginile filmate de camerele de supraveghere din pasaj par să arate că cei patru motociclişti făceau întrecere și slalom printre mașini. O manie periculoasă, mai ales la începători.

Eduard Enea, instructor moto: Un moment de nebunie, a vrut el să demonsteze ceva, să şi impresioneze. „Cum merg eu la limită“. Asta este o depăşire la limită pe care nu a reuşit să o facă. Se vede şi în filmare că loveşte cu capul de parapet şi pe urmă, jos, iarăşi cu capul. Deci, dacă nu ar fi avut cască, nu ar fi avut nicio şansă.

După accident, poliţiştii au avut nevoie de două ore să refacă filmul impactului violent, timp în care circulaţia a fost închis în pasaj pe sensul pe care a avut loc accidentul.

Accidente asemănătoare s-ar putea înmulţi. O lege nouă dă voie şoferilor să conducă motociclete de mică putere fără să dea exemen pentru permis, dacă fac 10 ore de pregătire. Singurele condiţii sunt să aibă experienţă doi ani la volan şi să aibă peste 24 de ani.

