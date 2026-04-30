De 1 Mai, toate drumurile duc la mare. În afară de câţiva petrecăreţi care au furat deja startul, majoritatea a plecat astăzi spre litoral. Fie că au ales maşina personală, fie că s-au urcat în tren, destinaţiile au fost aceleaşi din fiecare an: Vama Veche, Mamaia, Costinești. Atenţie însă! Cei care merg cu trenul trebuie să reţină că garniturile NU opresc la Costineşti Tabără, iar şoferii trebuie să aibă grijă cu viteza. 350 de radare sunt pe şosele pentru a-i prinde pe cei mai grăbiţi dintre ei.

Minivacanţa de 1 Mai a venit cu mai multe trenuri spre Constanţa şi Mangalia. CFR a anunţat din timp că va suplimenta cursele către litoral în aceste zile pentru turiştii cu dor de mare din toată ţara.

"Cei care vin din alte regiuni ale ţării şi ajung în Gara de Nord, nu vor avea mult de aşteptat. De azi şi până pe 4 mai, trenurile vor circula la interval de 1-2 ore. Zilnic, 16 trenuri vor pleca spre Constanţa, 5 spre Mangalia şi 5 spre Costineşti", transmite Oana Bogdan, reporter Observator.

Măsuri sporite de siguranţă în gări şi pe drumuri

"Sunt desfăşurate activități în zona gării pentru a descuraja orice faptă antisocială. Pentru siguranţa traficului, poliţiştii vor fi în teren cu 350 de aparate radar, vom avea aparate drugtest şi etilotest", a precizat Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.

Cei care se pregătesc să plece cu maşina personală, NU trebuie să uite însă nici de rovinietă sau de taxa de la Feteşti. Ambele se pot achita, atât online şi prin SMS, cât şi fizic, în benzinării sau în puncte autorizate.

Mare atenţie, însă! Un portal neautorizat, numit EROVINIETA.NET, taxează șoferii cu 12% în plus. Compania de drumuri recomandă aşadar folosirea platformei oficiale: E-ROVINIETA.RO. Plata taxei de pod se poate face prin sms, chiar şi după trecere, cel târziu a doua zi, până la ora 12 noaptea. O trecere costă 19 lei.

Restricţii pe Autostrada Soarelui şi val de turişti spre mare

Ca să nu fie haos pe şosele, circulaţia maşinilor de mare tonaj, cu excepţia celor de transport persoane, a fost interzisă pe Autostrada Soarelui. 45.000 de turişti sunt aşteptaţi la mare în aceste zile, poate chiar mai mulţi ţinând cont că rezervările pe ultima sută de metri au crescut cu 30 de procente faţă de anul trecut. Pentru că se aşteptau la vreme capricioasă, şi-au făcut program de distracţie şi fără plajă sau soare.

"Am decis să venim în prima zi la delfinariu pentru că asta e tradiţia noastră în fiecare an. Şi sperăm mâine să se îmbunătățească puțin vremea, ne mai plimbăm pe plajă, pe faleză", a spus un turist.

Grad mare de ocupare în hoteluri, aşteptări pentru rezervări last minute

"Gradul nostru de ocupare este de 70% având în vedere că de mâine nu va mai ploua și va ieși soarele, ne așteptăm la mai multe rezervări last minute", a declarat Elana Drăghici, şef recepţie hotel de 4 stele.

Şapte din 10 turişti care au ajuns pe litoral de 1 Mai au ales pentru această vacanţă unităţi de cazare cu 4 stele care le oferă, pe lângă cazare şi distracţie. Vorbim despre divertisment pentru copii, muzică live şi zone de wellness şi spa.

