Evaluarea Naţională 2026. Calendarul testelor pentru elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Testele din cadrul Evaluării Naționale 2026 pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, care vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală, vor avea loc în perioada 12-28 mai. Rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită (în scris) consemnarea lor (în acest caz, punctajele sunt echivalate în calificative/note).

Aceste teste vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi care vizează evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională al elevilor.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate şi prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Calendarul Evaluării Naţionale

Potrivit calendarului, elevii de clasa a II-a vor susţine în 12 mai testul la Limba şi comunicare - scris - limba română/limba maternă, în 13 mai pe cel la Limbă şi comunicare - citit - limba română/maternă, iar în 14 mai pe cel la Matematică şi Explorarea Mediului. În 15 mai este programat testul la Limbă şi comunicare - scris, citit - Limba română pentru minorităţile naţionale.

Elevii de clasa a IV-a vor susţine, în 19 mai, testul la Limbă şi comunicare - limba română/ limba română pentru minorităţile naţionale, urmat, în 20 mai, de cel la Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. În 21 mai va avea loc testul la Limbă şi comunicare - limba maternă.

Elevii care termină clasa a VI-a vor avea primul test în 26 mai, la Limba şi comunicare - limba română/ limba română pentru minorităţile naţionale. În 27 mai ei vor susţine testul la Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, în 28 mai fiind programat cel la Limbă şi comunicare - limba maternă.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II şi 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi la EN VI.

Sălile în care se susţine EN-II-IV-VI sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ de către cadrele didactice din acea unitate.

