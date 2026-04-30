Galerie foto Incendiu violent la o pensiune din Murighiol. Focul s-a extins şi la o altă unitate de cazare

Un incendiu puternic a izbucnit, joi după-amiază, la o pensiune din Murighiol, judeţul Tulcea, iar din cauza vântului flăcările s-au extins la o altă unitate de cazare din apropiere.

de Denisa Vladislav

la 30.04.2026 , 17:46
"În urmă cu puţin timp, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Murighiol. Din cauza vântului puternic, incendiul s-a extins şi la o a doua pensiune din apropiere, existând pericol de propagare şi la alte imobile învecinate", au transmis reprezentanţii ISU Tulcea.

Ei au menţionat că acolo acţionează patru autospeciale de stingere, o autoscară şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă local. De asemenea, acolo se află şi un echipaj SMURD şi unul al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. 

Nu sunt persoane surprinse de incendiu.

"Incendiul se manifestă generalizat, existând în continuare pericol de extindere la alte construcţii din apropiere. Din fericire, nu sunt persoane suprinse de incendiu", au precizat reprezentanţii ISU Tulcea.

