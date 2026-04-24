Mai sunt câteva zile până la minivacanţa mult aşteptată de 1 mai, iar mulţi dintre români o vor petrece la malul mării. Tocmai de aceea, reprezentanţii CFR au anunţat că vor suplimenta capacitatea de transport către litoral în perioada 30 aprilie - 4 mai.

Turiştii care vor să meargă la mare în minivacanţa de 1 mai au la dispoziţie mai multe trenuri spre litoral.

Vorbim despre garnituri suplimentare spre Constanţa, staţiuni inclusiv Mangalia din Bucureşti Nord şi Suceava. Cei care vor să vină din alte zone ale ţării la mare, o pot face prin conexiuni în Capitală.

Acolo vor fi trenuri aproape din oră în oră, Constanţa - Bucureşti Nord şi retur. Cei care vor să îşi petreacă vacanţa de 1 mai în Costineşti trebuie să ştie că nu pot coborî în Costineşti Tabără, acolo sunt lucrări la peron, dar pot să folosească Costineşti Sat este Gara Veche.

Articolul continuă după reclamă

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰