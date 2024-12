Comandanţii avioanelor de pasageri care au zburat aseară pe deasupra Bucureştiului au fost intrigaţi de apariţia neobişnuită: "Mai vede cineva fanta asta de lumină? Cred că este OZN! Nu poate fi o rachetă, că merge prea încet. Sigur este OZN!"

Lumină misterioasă pe cer, la Tuzla

Obiectul luminos l-a nedumerit şi pe pilotul unui elicopter care zbura de la platformele maritime din Marea Neagră spre Aerodromul Tuzla. A cerut imediat lămuriri de la turnul de control: "Nu avem niciun semnal pe radar, dar este o lumină puternică, o lumină albă strălucitoare în faţa noastră!"

"Ne-a întrebat dacă avem vreun trafic la Tuzla. Apoi am început speculaţiile. Primul suspect a fost o altă aeronavă, apoi o dronă militară civilă, nu avea cum să fie o dronă. Am rămas undeva între Venus şi un obiect zburător neidentificat. Eu am rămas la OZN!", spune George Halichia, manager operațional la aeroport.

Ministerul Apărării Naţionale şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian au anunţat că obiectul luminos nu a apărut pe radarele lor. Coordonatorul Observatorului Astronomic din Bucureşti este sigur că piloţii au văzut o planetă foarte strălucitoare în această perioadă.

"În acele fotografii apar şi stele. Sunt exact stelele care se află acum în preajma planetei Venus. Cine vrea să revadă acest OZN, care este Venus, să ştiţi că se vede în fiecare seară la aceeaşi oră, între 6 şi 7.30", spune Adrian Şonka, astronom.

Chemat să lămurească misterul, scriitorul de romane SF Alexandru Mironov vorbeşte despre o enigmă. "Noi am trimis nave spaţiale, roboţi, în diverse părţi ale Universului. Se duc mai mai departe spre alte stele unde poate e viaţă şi e viaţă raţională. Cei de acolo vor spune - Iată OZN-uri, iată OZN-uri! Misterul planează asupra subiectului", a declarat Alexandru Mironov, scriitor.

În vară, internetul a fost invadat de altă serie de teorii, după ce o minge de foc a traversat cerul României într-o noapte de august. Fizicienii şi astronomii au explicat atunci că un saltelit Starlink al lui Musk a intrat necontrolat în atmosferă şi s-a aprins din cauza frecării cu aerul la o viteză ameţitoare.

