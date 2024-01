Bărbatul a mărturisit că va îşi va continua expoziţia şi va adăuga noi decoraţiuni, în ciuda comentariile vecinilor. Schimbarea în comportamentul medicului s-ar fi petrecut după ce acesta şi-ar fi pierdut părinţii în 2021 şi a rămas singur. Curtea bărbatului şochează pe oricine trece pe lângă. De la manechine dezbrăcate, la maşini de jucărie pe casă, panouri cu mesaje vulgare şi decoraţiuni înfricoşătoare, curtea bărbatului arată ca un adevărat circ, relatează BZI.

Vecinii bărbatului sunt traumatizaţi

Bărbatul locuişete în comuna Miroslava din judeţul Iaşi. Caută imagini pe internat şi tot ce îi place printează şi pune în curte. Este nemulţumit de comentariile vecinilor şi spune că nu se va opri aici. Mesajele controversate întâmpină oamenii încă de la intrare. Vecinii sunt revoltaţi de gestul medicului, mai ales ca sunt foarte multe mesaje şi obiecte cu tentă sexuală pe care le poate vedea orice copil.

„Lumea este răutăcioasă, vecinii au zis că pun mâinile la ochi când trec pe lângă casa mea. Mamele acelea care vin cu țigara în gură, dezbrăcate și bete, stau cu țigara în gură și se holbează la exponatele mele din curte. Dar ce am făcut eu, asta este pasiunea mea, nu am treabă cu nimeni. Pe poartă aveam o grenadă, dar cineva mi-a luat-o, tot mai vin unii și îmi iau lucrurile, nu prea îmi place lucrul acesta. Eu spre toți vecinii am îndreptate arme care culisează pe o țeavă. Vreau să îmi mai iau acum vreo 10 butelii, să îmi iau și 100 de metri de țeavă, o pun sus și buteliile să culiseze pe țeava respectivă. Iar deasupra să scriu ca la Înviere, «veniți de luați lumină»”, mărturiseşte Nicu Alecsandrescu.

Medicul ameninţă cu alte decoraţiuni mult mai controversate

Medicul avertizează că are încă foarte multe obiecte controversate în casă care aşteaptă să fie scoase la suprafaţă. De asemenea, bărbatul are şi foarte multe animale.

„În 2021, mi-au murit părinții, am rămas singur, iar din cauza singurătății am descoperit această pasiune. Am fost și căsătorit cu mulți ani în urmă, dar nu mai am familie acum. Am lucrat la Fortus în urmă cu 30 de ani, am suferit un accident, am probleme cu picioarele, cu stomacul, iau cam un kilogram de pastile pe lună. Am pensie, strâng banii și îmi cumpăr ce am nevoie pentru expoziția mea. Este doar începutul, am planuri mari la mine acasă. Vreau să îmi iau un sicriu, îi pun 4 roți, motor, volan și îl expun la poartă, acolo. Vreau să îmi consolidez acoperișul ca să îmi pun 3 mașini pe casă, poliția, ambulanța și pompierii. În casă am și mai multe păpuși, le-am îmbrăcat în crăciunițe, am peste tot, dar nu vreau să le vadă nimeni încă. Problema este că nu prea găsesc manechine și am luat păpuși gonflabile. Eu dorm într-un sicriu, în caz de se întâmplă vreo ceva, iar lângă am un panou de comandă de unde activez alarmele de la poartă. Eu am și în curte animale, am câini, găini, rațe, le îngrijesc, am 10 câini, copiii se mai uită la ele, vreau să îmi iau și un păun. Mai merg și prin cimitir și fac filmări când se sapă gropile, după care le am stocate undeva, iar pe fundal le pun pe diferite melodii”, mai precizează Nicu Alecsandrescu.

