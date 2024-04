Vezi și

Atacatorul locuia de puţin timp în aceeaşi casă cu bărbatul şi nepoata acestuia, cu care avea o relaţie. Într-o noapte, tânărul aflat sub influenţa alcoolului şi nervos că a rămas fără ţigări, a luat imediat obiectul ascuţit şi l-a atacat. Întreaga scena s-a petrecut de faţă cu tânăra, care a încercat să-l oprească pe iubitul ei, însă a fost şi ea tăiată la o mână. A încercat apoi să fugă de iubitul ei, care o ameninţa cu moartea, lăsându-l pe bărbatul înjunghiat să agonizeze.

Aurelia Oprean, cumnata victimei: Fata a fugit iar la vale, s-a ascuns după o remorcă să nu o prindă şi a zis că ieşi de acolo că te omor.

Nicolae Oprean, fratele victimei: Pe geam au fugit amândoi şi ea şi el. N-am ştiut câ se întâmplă aşa ceva cu el. Mi l-a omorât pe fratemeu şi eu na, am rămas singur.

Lovitura de cuţit i-a fost fatală bărbatului.

Vasile Oprean, fratele victimei: Când s-a uitat pe geam, el era pe masă, întins acolo. M-a sunat, am venit înapoi, m-am suit pe geam, m-am băgat la el în casă, că nu puteam că uşa era închisă de dinăuntru şi când am pus mâna pe el era ţeapăn. Am văzut că e tot plin de sânge pe pat, pe jos.

Tânărul nu avea unde să locuiască, aşa că de curând s-a mutat în casa celor doi. Vecinii sunt şocaţi, şi nu-l credeau în stare de un asemnea gest criminal.

Agresorul a fost prins la câţiva kilometri de locul crimei

De frica poliţiei, agresorul s-a ascuns într-un alt sat, aflat la câţiva kilometri de locul crimei.

Andreea Alexia, IPJ Alba: Persoana bănuită de săvârşirea faptelor de violenţă a fost identificată pe raza localităţii Iclod, județul Alba, fiind condus la sediul poliției.

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul de 29 de ani şi-a recunoscut fapta.

Va fi judecat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile şi riscă până la 20 de ani după gratii pentru omor.

