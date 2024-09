Un fenomen meteo spectaculos s-a produs în această dimineață în largul Mării Negre, în dreptul stațiunii Vama Veche. Numit de specialiști tromba marină, fenomenul meteo este similar unei tornade, deoarece coloana de aer apare deasupra apei, învârtindu-se cu rapiditate, potrivit experților.

În acest moment apa mării este foarte caldă, are în jur de 24 - 25 grade și favorizează dezvoltarea unor furtuni care pot fi extrem de puternice, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu o săptămână. Tromba marină se formează pe apa, sub un nor, din cauza diferenţelor de temperatură dintre apa mării şi masa de aer rece.

Vântul puternic paralizează activitatea în porturile Constanței

Activitățile maritime și fluviale în trei dintre cele mai importante porturi ale României sunt suspendate temporar, din cauza vântului puternic.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că au fost suspendate manevrele pentru transportul maritim și fluvial în porturile Constanța Nord, Constanța Sud și Midia. Măsura a fost luată din cauza vântului puternic.

