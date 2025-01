Lupta curenților din Est cu cei din Vest a lăsat în urmă un fenomen neobișnuit pe litoral. Constănțenii și turiștii care s-au plimbat zilele acestea pe litoral au putut observa pe plajele din Constanța și Mamaia un fenomen interesant. O schimbare la malul mării, câteva insule de nisip care s-au format în apropierea malului.

Turiştii care au fugit de aglomerația de pe Valea Prahovei și au venit la mare au descoperit uimiţi insuliţele de nisip. "E prima oară când venim la mare acum pe timp de iarnă și e foarte interesant. Prima oară când vedem așa insulițe", spune un turist. "Nu am mai văzut așa ceva. Când am ajuns aici și le-am văzut eu m-am bucurat, ne-am dus și ne-am jucat puțin pe acolo, le-am explorat și am văzut și câteva meduze", spune un bărbat.

Formarea insulelor de nisip are şi o explicaţie

Vezi și

Formarea insulelor de nisip are şi o explicaţie. "S-a întors vântul destul de brusc pe sud est, schimbări climatice bruște, trebuie să ne obișnuim cu ele. Se întâmplă un fenomen invers, marea pleacă și nivelul mării scade, iar ceea ce a fost tras sub apă imediat la mal încep să se evidențieze că niște mici insulițe. Cu timpul se vor nivela", explică Adrian Bâlbă, doctor în științe.

Fenomenul va fi vizibil şi în perioada următoare, când se anunţă vreme bună de dat o fugă până la mare. La mijlocul săptămânii viitoare, meterologii anunţă 15 grade Celsius pe litoral.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Ați renunțat vreodată la o vacanţă din cauza stresului sau nervilor provocați de traficul aglomerat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰