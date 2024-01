Vezi și

Mama fetiţei, o femeie de 30 de ani, nu a scos un cuvânt nici în faţa anchetatorilor. Legiştii au dat, însă, răspunsul sinistru, în locul ei. Aseară, copila de nouă ani a fost bătută cu sălbăticie de faţă cu surorile ei mai mici, de cinci, respectiv şapte ani, iar dmineaţă a leşinat. Unchiul ei a sunat la 112, dar era prea târziu.

Vecină: Am intrat când a venit SMURD ul, fetiţa era în pat. Doamna de la SMURD a coborât-o şi i-a făcut manevre de resuscitare.

Urmele de violenţă sălbatică de pe corpul fetiţei i-au îngrozit până şi pe procurori şi criminalişti

Ovidiu Zaharia, procuror PT Galați: Leziunile datează din diverse momente anterioare. Nu se poate stabili. O să stabilească medicul legist. Într-o locuinţă de pe raza municipiului Galaţi a intervenit decesul unei minore în vârstă de 9 ani, suspiciunea fiind că decesul acesta a intervenit ca urmare a acţiunilor violente desfăşurate de către mama ei.

Ancheta a scos la iveală faptul că fetiţa de nouă ani era torturată de mult. Şi tot de mult, chinul ei era ignorat de cei care ar fi putut să o salveze. Unchiul şi mătuşa cu care locuiau mica victimă şi mama ei, vecinii din bloc şi proprietara apartamentului, toţi puteau interveni - semne că cineva suferă cumplit existau. Poliţiştii nu au primit, însă, nicio sesizare.

Vecină: Mereu se auzea buşituri, bătăi, plânsete. La ora 11 noaptea se trânteau uşile.

Adrian Obreja, reporter Observator: Serile trecute s-au auzit din apartament zgomote puternice şi ţipete de copil, iar vecinii spun că aici ieşeau şi intrau foarte multe persoane zilnic.

Mătuşa copilei omorâte în bătaie ar fi declarat poliţiştilor că nu a ştiut nimic despre bătaia de aseară pentru fusese plecată în oraş.

Cătălina, proprietară apartament: Am închiriat apartamentul şi habar nu am ce era acolo. Ştiam că are în plasament nişte fete, dar nu ştiu ce s-a întâmplat cu fetele alea, de unde erau, nu m-a interesat.

În plus, o rudă a fetiţei ucise de mamă dă de înţeles că autorităţile ar fi trebuit să îi ia femeii cei trei copii.

Mama mătuşii victimei: Are crize, are carnet de handicap. A luat-o fata de un an de zile la ea cu tot cu copii că îi bătea într-una acolo, la ţară.

Surorile copilei ucise de mamă au ajuns acum în grija statului. Serviciile sociale vor să afle dacă nu cumva erau şi ele chinuite la fel. Înfioraţi de urmele de tortură de pe corpul micii victime, procurorii vor să o supună pe mama acesteia unei expertize pshiatrice.

Telefonul Copilului: 116111

