Filmul accidentului din Sibiu. Un TIR a derapat şi a intrat în plin în autocarul cu zeci de persoane la bord. Pasagerii mergeau la muncă în Germania

Autocarul plin cu români avea destinaţia Dortmund, Germania. Pe DN 1, în zona localităţii Porumbacu de Jos din Sibiu, pasagerii au trecut prin momente cumplite. "Am auzit o bubuitură şi m-am trezit între scaune, cu dureri la faţă, după cum se vede. Am intrat în panică toţi şi s-a spart un geam pe partea unde stăteam eu", povestesc martorii.

Un TIR care a derapat pe şoseaua umedă şi a ajuns pe contrasens, a intrat în plin în autocarul în care se aflau cei 56 de oameni. "Ce m-a şocat, în primă fază, a fost impactul. Soarta lor că a ieşit din afara carosabilului, nu s-au răsturnat şi aşa probabil s-a redus numărul de victime, dacă ajungea să se răstoarne era o problemă mai gravă".

"Am intrat în curbă şi am auzit că îmi cad navetele", povesteşte şoferul TIR-ului. Şoferul autocarului şi alte două femei: una de 38 de ani şi o tânără de 19, au avut nevoie de ajutorul medicilor. Din cauza numărului mare de pasageri, la nivelul judeţului Sibiu a fost activat planul roşu de intervenţie. "Am auzit o bubuitură şi am sărit după scaun. Aveam fata în faţă cu ginerele, am sărit să mă uit după ei. Şoferul nu l-am mai văzut, era acoperit cu navete".

"Trei persoane au fost transportate la spital, este vorba despre şoferul autocarului, care a rămas încarcerat, apoi a fost preluat de echipajul SMURD terapie intensivă mobilă şi transportat la UPU Sibiu. Alte două persoane au fost preluat de Serviciul Judeţean de Ambulanţă , de asemenea transportate la UPU Sibiu", precizează Andreea Stan, ISU Sibiu.

Trei persoane, la spital

Șoferul autocarului implicat luni într-un accident cu un TIR, este internat terapie intensivă, în stare gravă. El are traumatism cranio-facial sever și traumatism toraco-abdominal cu ruptură de splină, pentru care a fost operat de urgență.

„Pacientul în vârstă de 33 de ani a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu având politraumatisme în urma unui accident rutier, în stare comatoasă și intubat. Pacientul a fost diagnosticat de medicii UPU cu traumatism cranio-facial sever și traumatism toraco-abdominal cu ruptură de splină, pentru care s-a intervenit chirurgical, de urgență. La momentul actual, pacientul este internat în cadrul Secției Chirurgie, la terapie intensivă, în stare gravă”, potrivit unui comunicat al SCJU Sibiu.

Pasagerii din Iaşi, Feteşti şi Bucureşti, cei care au scăpat nevătămaţi, au fost preluaţi de un alt autocar şi şi-au continuat drumul spre Germania. "I-am găzduit în sala de sport, le-am asigurat condiţiile pentru a putea fi evaluaţi aici de către echipajul SMURD".

Tot în această dimineaţă, în aceeaşi zonă în care s-a produs accidentul, tot între Avrig și Porumbacu de Jos, o motocicletă s-a izbit de un autoturism. La spital au ajuns doi turişti străini, pasagerii de pe motocicletă în vârstă de 53, repectiv 42 de ani.

