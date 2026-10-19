Caz deosebit de grav la o şcoală gimnazială din Bistriţa. O profesoară în vârstă de 28 de ani şi un elev de clasa a şasea au fost răniţi de un alt elev care i-a atacat cu un cuţit. Agresorul este în clasa a şaptea şi a intrat în clasă, la prima oră de curs. Atacul ar fi fost anunţat pe TikTok, iar motivul agresiunii ar avea, spun surse judiciare, un substrat rasist.

Atacul s-a dat la primă oră de curs, la o clasă de a şasea. Agresorul, un elev de clasa a şaptea a intrat în sală şi a fost întâmpinat de profesoara care a încercat să-l oprească. Băiatul purta cagulă şi o cască. A lovit-o pe profesoară cu un cuţit, iar în momentul în care un elev a încercat să intervină, l-a atacat şi pe el.

"Avea faţa acoperită! Nu avea de unde să-l ştie fetiţa! Că nu l-a văzut! Acum când a bătut la uşă şi a intrat, da, era cu faţa acoperită! A intrat de afară! Nu ştie, că avea faţa acoperită! Nu se ştie!", spune mămica unei fetiţe.

Imediat a fost alertată poliţia, iar la şcoală au ajuns mai multe echipaje SMURD.

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"Pe doamna profesoară a dus-o SMURD-ul, băiatul e încă acolo în salvare! Sângera, era legată la cap! Fiind toţi medicii aici, probabil că e grav! Copilul care a sărit în apărarea profesoarei a fost şi el rănit. E în salvare acum! Acela a sărit să o apere! Şi l-a tăiat şi pe el, cu cuţitul!", a declarat un martor.

Şi-a pregătit atacul timp de 8 luni

În scurt timp, curtea şcolii s-a umplut de părinţi. Copiii au fost duşi în sala de sport, dar ulterior conducerea şcolii a decis să suspende cursurile pentru ziua de astăzi.

"Niciunul… nu au fost răniţi! Profesorii, în sala de sport! Îi ţinem acolo! Liniştiţi-vă că sunt bine! De aia cu trimis, diriginţii au trimis mesaje! Dacă era, Doamne fereşte, suntem părinţi toţi! Şi noi avem copii în şcoală şi vă lăsam!", spun profesorii.

Surse judiciare arată că elevul agresor a studiat în Spania şi de opt luni şi-ar fi pregătit atacul. Dimineaţa a scris pe TikTok un mesaj în limba engleză cu următorul text: "Nu aveţi idee ce periculos sunt!" Primele informaţii arată că atacatorul minor căuta să rănească un elev iar motivul atacului ar avea un substrat rasial.

"Ăla zice că s-a transferat la şcoala asta de la altă şcoală! Probabil că e copil cu probleme!", spune un martor.

Atât profesoara cât şi elevul care i-a sărit în ajutor au fost duşi la spital. Agresorul se află în custodia poliţiei. Poliţiştii au deschis acum un dosar pentru tentativă de omor calificat. Mai mulţi elevi din şcoală au suferit atacuri de panică, după atac, dar sunt acum în afara oricărui pericol.