Polițiștii au pornit în căutarea lui Florin Salam de dimineaţă. Fără succes, însă. Agenţii nu au reușit să dea de artist nici acasă și nici măcar la telefon, pentru a da explicații. Pe 1 ianuarie, cântăreţul a plătit o cameră la un hotel din centrul Capitalei, unde a chemat o tânără de 23 de ani, care, potrivit surselor Observator, lucrează ca escortă.

"Potrivit unor surse, totul s-a petrecut într-o cameră de hotel. Într-un moment de furie, cântărețul a început să o lovească pe femeie atât în zona capului, cât și în zona pieptului", relatează Bogdan Dinu, reporter Observator.

"Am niște ispite ale vieții... și nu vorbesc numai de femei...De multe ori nu am putut să îmi țin cuvântul din cauză că nu am avut încotro și a trebuit să greșesc", spunea Florin Salam într-un podcast.

Florin Salam ar fi prins-o că îi umbla în portofel, moment în care s-a năpustit asupra ei și a lovit-o de mai multe ori cu telefonul. Victima a obţinut un certificat medico-legal şi a depus plângere la poliţie. Contactată de Observator, femeia a evitat să ofere prea multe detalii.

Victimă: Nu sunt ok, ca stare de sănătate... Nici ca stare de sănătate, nici ca stare psihică, îmi este foarte greu să relatez ce se întâmplă, să trec din nou prin asta...

În complexul de case din sectorul 1, acolo unde artistul locuiește, anchetatorii nu au reușit decât să stea de vorbă cu impresarul manelistului. Asta pentru că, potrivit spuselor sale, Salam este plecat în străinătate.

Impresarul lui Florin Salam: Este o înscenare. O înscenare care nu își are rostul. Poliția are obligația să îți ia declarația și să facă anchetă. Florin când va fi liber și va fi disponibil va merge la Poliție și va face lămuriri. Este o făcătură și o minciună grosolană...

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și așteaptă să afle și versiunea artistului. În cazul în care acuzaţia se confirmă, acesta riscă să fie reținut și chiar arestat preventiv.

"În funcție de ce decid judecătorii, în cazul în care fapta se confirmă, Florin Salam riscă să fie pedepsit cu amendă sau cu până la doi ani de închisoare", relatează Bogdan Dinu, reporter Observator.

Nu este prima dată când Salam este implicat în diferite scandaluri. În urmă cu doi ani, artistul a fost martor la o bătaie într-un local din Londra. Cântăreţul şi-a făcut dușmani şi în rândul interlopilor, după ce a făcut mai multe plângeri pe numele unor membrii ai clanului Duduianu. Interlopii, acuzaţi că îi luau din banii obţinuţi din cântări, au ajuns după gratii.

Iar anul trecut, numele artistului a apărut într-un dosar de proxenetism şi cămătărie. Şi atunci polițiștii au descins în casa lui.

