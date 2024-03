Vezi și

Fostul magistrat al DNA Bucureşti, în prezent procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, recunoaște că a băut o bere în ziua respectivă. "Am fost la poliţie! Au fost drăguţi, să ştii! Foarte drăguţi, nu drăguţi! Nu m-au testat! Nu m-au testat! A ieşit zero! Nu că nu am suflat! Nu mi-a băgat nimeni în bot! Nu am suflat să ştii!", spune procurorul. Mai mult decât atât, procurorul susține că a solicitat încheierea actelor a doua zi pentru că avea o programare la medic. Când şi-a dat seama că a fost înregistrat şi totul a fost făcut public, magistratul şi-a schimbat declaraţia. Acum e sigur că a fost folosit de către agent.

"Acest domn a fost dat afară din poliţie, are frustrări. Prin intermediul meu a încercat să atace Poliţia Rutieră", a declarat Eugen Stoina, procuror. Procurorul nu ar fi la prima abatere. În urmă cu 6 ani, acesta a mai fost implicat într-un accident care a avut loc în Capitală. Şi atunci ar fi fost băut şi ar fi plecat din spital, fără să anunţe pe nimeni, pentru a evita recoltarea de probe biologice. Acum, autorităţile au deschis o anchetă internă care privește modul în care polițiștii rutieri au gestionat acest eveniment.

