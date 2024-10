Mugur Isărescu, cel mai longeviv guvernator al unei bănci centrale din lume, rămâne în fruntea BNR. Parlamentul i-a validat încă un mandat de cinci ani. El va avea o nouă echipă. Din ea face parte şi liberala Roberta Anastase - fosta preşedintă a Camerei Deputaţilor este singurul membru din boardul Băncii Naţionale care nu are studii economice.

Parlamentul a ales astăzi noua conducere a Băncii Naţionale. La 75 de ani, Mugur Isărescu rămâne în continuare şeful instituţiei pe care o conduce din 1990. Doar doi veterani au mai rămas din vechea gardă. - guvernatorul şi economistul Florin Georgescu.

"În final, cred că Banca Naţională va fi condusă de o generaţie mai tânără. O anumită continuitate este necesară şi eu reprezint această continuitate", spune Mugur Isărescu, guvernator BNR.

Fostă miss România, în conducerea BNR

Din boardul de 9 persoane mai fac parte Leonardo Badea, Cosmin Marinescu şi Alexandru Nazare. Pentru Roberta Anastase, fostă Miss România şi fostă preşedintă a Camerei Deputaţilor, audierile au început cu ghionion: a căzut de pe scaun în faţa comisiilor de Finanţe şi Bănci.

Reporter: Ce înseamnă dobânda de politică monetară? Cunoaşteţi aceşti termeni economici?

Roberta Anastase: Sunt convinsă că întrebarea dvs este o glumă.

Reporter: Nu este o glumă, ar trebui să ştiţi nişte termeni economici. Sunteţi singurul candidat care nu are studii în acest domeniu.

Roberta Anastase: Am studii europene, am fost şi europarlamentar, fac parte şi din comisia de pregătire a aderării a oecd ului.

"Este nevoie ca in consiliile de administratie in neexecutiv sa poata sa faca parte si persoane care au experienta in alte domenii de activitate tocmai pentru a avea o sfera de cuprindere tot mai mare", spune Nicolae Ciucă, preşedintele PNL.

Salariile membrilor din boardul Băncii Naţionale sunt de la 24.000 de lei în sus.

