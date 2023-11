Vezi și

Zăpada viscolită a făcut imposibilă circulaţia în judeţele aflate sub cod roşu. Toate drumurile din Constanţa, Galaţi, Brăila şi Tulcea au fost închise încă din zori. Autostrada Soarelui a fost blocată şi ea de suluri de zăpadă care au ajuns la un metru înălţime. Rafalele au atins 140 de kilometri pe oră în Dobrogea şi au depăşit 145 de kilometri pe oră în munţii Ţarcul.

Zeci de mii de oameni au rămas în beznă în aşteptarea expirării codului de vreme extremă

Vântul violent a răsturnat un autocar cu 40 de oameni pe o şosea din Vaslui. Autorităţile au declanşat planul roşu de intervenţie. 16 pasageri au fost duşi de urgenţă la spitalul din Bârlad, unde mai mulţi medici au fost chemaţi de acasă pentru a îngriji răniţii. Victimele au fost duse pe braţe de pompieri până la tărgile ambulanţelor. Abia întorşi la bază, medicii SMURD au fost solicitaţi la un alt accident grav, în capătul celălalt al judeţului. Două maşini s-au lovit frontal, iar un adolescent de 13 ani a suferit răni grave.

Utilajele de la deszăpezire au muncit la foc continuu, însă fără rezultat. În Galaţi mulţi şoferi au privit neputincioşi la şoselele complet blocate. Nici măcar un excavator de mare putere nu a reuşit să le deschidă drumul. Şi salvatorii şi-au făcut loc cu greu printre nămeţi. Un copil care vărsa, din localitatea Smulţi, a fost luat cu şenilata de acasă. Zeci de maşini au rămas blocate şi pe autostrada spre Constanţa. Disperaţi, şoferii aflaţi în bătaia viscolului, au sunat continuu după ajutor.

"Dacă nu vine cineva să mă scoată din şanţul ăsta, cred că în maximum jumătate de oră o să găsiţi maşina îngropată şi eu sloi", spune un şofer. Prăpăd a fost şi la malul mării unde vântul a atins 100 de kilometri pe oră. Multe cartiere din Constanţa nu au avut apă potabilă după ce staţiile de pompare au fost avariate şi au rămas fără curent. Zeci de mii de oameni au rămas în beznă în aşteptarea expirării codului de vreme extremă. "Există aproximativ 70.000 de consumatori care nu beneficiază de energie electrică în 61 de localităţi. Datorită vizibilităţii slabe este dificilă intervenţia acestor echipe", a declarat Silviu Coșa, prefectul de Constanța.

Codul roşu a creat probleme şi marinarilor. Două nave au fost aproape de scufundare după ce valurile imense le-au purtat una în cealaltă. "Am avut nave care au cerut asistenţă. Din păcate, am avut şi o navă a cărei ancoră a grapat, iar aceasta a colizionat cu o alta care se afla în rada interioară a portului", a declarat Cosmin Dumitrache, şeful Autorităţii Navale Române. O altă navă, sub pavilion Barbados, a fost la un pas de scufundare. Aflată în avanport, vasul s-a izbit de diguri şi a solicitat sprijin ARSVOM. Misiunea a durat 9 ore, iar din fericire echipajul nu a fost pus în pericol.

