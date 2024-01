Vezi și

Costume colorate, arme de jucărie şi spirit de aventură. Aşa au sărbătorit americanii din Florida - Gasparilla, cunoscută drept Ziua Piraţilor. De la festivitate n-au lipsit cântecele despre fapte teribile, tunurile şi, desigur, butoaiele pline cu rom. Sute de oameni vin anual în portul oraşului Tampa să vadă defilarea piraţilor.

Sărbătoarea are la bază o legendă veche de sute de ani care spune că, oraşul a fost cucerit cândva de piraţi, iar conflictul dintre ei şi primar s-a încheiat paşnic, cu o mare paradă. An de an, urcaţi pe catarg, petrecăreţii se întrec să câştige marea comoară râvnită de toţi piraţii - cheia oraşului Tampa.

Ziua Piraţilor a început să fie sărbătorită din anul 1904. Iar numele festivităţii, Gasparilla, vine de la un pirat, Jose Gaspar. Există puține dovezi că personajul a existat cu adevărat, însă legenda spune că ar fi jefuit nave în Golful Mexic, la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

