Gigantul american Amazon, dat în judecată în România. Un angajat a obținut daune morale de 200.000 lei. Reacția companiei

În plus, acesta a cerut și a obținut în instanță și încetarea "actelor de hărțuire morală", precum și anularea măsurii de plasare a sa în programul de îmbunătățire profesională Pivot.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel de ambele părți la instanța superioară.

Daune morale de 200.000 de lei

Articolul continuă după reclamă

"Un angajat a fost hărțuit de către una dintre cele mai mari companii de comerț electronic din lume. Hărțuirea s-a centrat în jurul utilizării ilegale de către companie a unui plan de îmbunătățire a performanței (Performance Improvement Plan - PIP), un instrument care ar trebui să fie destinat dezvoltării angajaților, dar care a fost utilizat pentru a-i forța pe angajați să se epuizeze și, eventual, să plece. (...) În acordarea acestor daune, judecătorii au transmis un mesaj puternic către corporațiile de trilioane de dolari: românii nu sunt de unică folosință sau trecuți cu vederea. Nu suntem o piață îndepărtată sau nesemnificativă în care companiile globale pot impune practici neloiale fără consecințe. Decizia instanței subliniază faptul că trebuie respectată demnitatea angajaților români. Corporațiile multinaționale, oricât de puternice ar fi, trebuie să respecte legea și să respecte drepturile angajaților", a declarat avocata angajatului.

De cealaltă parte, compania spune că nu este de acord cu această decizie și va face recurs. "Ca majoritatea companiilor, avem un proces de management al performanței care îi ajută pe managerii noștri să identifice cine din echipele lor are performanțe bune și cine are nevoie de mai mult sprijin. Marea majoritate a colegilor noștri îndeplinesc sau depășesc în mod regulat așteptările, dar pentru numărul mic de angajați care nu o fac, le oferim coaching și oportunități pentru a-i ajuta să se îmbunătățească. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, este posibil să fim nevoiți să discutăm despre plecarea lor din companie. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont atât de interesul angajatului, cât și de interesul nostru ca societate", a declarat pentru Aleksandra Zarychta-Kuzalska, Head of Corporate Communications in CEE, Amazon pentru Profit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați fost păcălit să plătiți aceeași sumă pentru un produs cu un gramaj mai mic? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰