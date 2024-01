Vezi și

12 zile le-a luat poliţiştilor ca să ajungă la cei care i-ar fi furat arma fostului ofiţer SRI din Voluntari.

Vecini hoţi: La 6.30 au intrat peste ei. Au fost trei maşini de poliţie, erau mascaţi. Mi-am dat seama că au furat ceva că ieşeau băieţii ăia cu nişte cutii.

Anne Ciolcă, purtător de cuvânt IPJ Ilfov: Şase perchezitii la domiciliile a patru persoane cinci perchezitii in judetul Ilfov si o perchezitie in Bucureşti. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârsirii de furt calificat si nerespectarea regimului armelor si muniţiilor.

Pistolul este în continuare de negăsit

Mascaţii au răscolit ore în şir casele suspecţilor, însă nu au dat de urma pistolului Glock şi a celor 24 de cartuşe furate din casa fostului ofiţer. Cei anchetaţi nu au suflat nicio vorbă despre armă nici la interogatorii. Anchetatorii speră că că arma este bine ascunsă şi o vor putea recupera înainte să fie cineva rănit, dar se tem să nu fie vorba despre altceva.

Cei patru suspecţi săltaţi în această dimineaţă din comuna Pantelimon, de lângă Bucureşti, nu sunt la prima spargere. Apar în evidenţele poliţiştilor cu un şir destul de lung de infracţiuni în ţară şi în străinătate, dar nu sunt foarte pricepuţi, spun anchetatorii.

Ce au lăsat în urmă în casa ofiţerului

Ana Grigore, reporter Observator: Greşelile de începători pe care le-au făcut atunci cand au spart casa fostului ofiţet SRI sunt acum probele principale împotriva lor. Anchetatorii au ridicat din casa victimei mai multe urme, dar si amprentele unuia dintre suspecţi.

Suspecţii sunt împătimiţi ai jocurilor de noroc, spun poliţiştii, şi fură ca să aibă bani de cheltuit în săli. În seara în care au spart casa fostului ofiţer luptător antitero din Voluntari, indivizii au folosit un cleşte gură de lup şi mai multe leviere cu care au spart seiful. Cel mai probabil au lăsat maşina pe autostrada București-Ploiești și au mers pe jos, pe câmp, ca să nu fie filmaţi de camerele de supraveghere din cartierul de lux. Victima lor a asigurat securitatea pentru demnitari importanţi care au venit în vizită în România, inclusiv pentru președintele Statelor Unite.

