I se spune Marea Moartă a României. Şi, deşi are cea mai mare concentraţie de sare de pe planetă, în jurul Lacului Ursu vegetaţia e o splendoare: "Aici este apa, aici este stratul haloclinal principal şi peste se văd niştre straturi unde a început să crească densitatea apei".

Hrana viitorului, descoperită în România

Bogăţia adevărată e însă la 3,5 metri adâncime. Aici se formează hrana viitorului - algele ulva. Cercetători din România alături de experţi din Ungaria, Germania şi Statele Unite vor să vadă cum ar putea să crească artificial plantele-minune.

"Aceste alge cresc foarte, foarte rapid şi sunt considerate unul dintre nutrienţii viitorului. Ulvele au nevoie de nişte bacterii care să crească corect care produce un hormon numit taluzin. Am măsurat concentraţia de taluzin în apa lacului Ursu şi deja suntem aproape să putem face un model matematic care ne-ar ajuta şi pentru cultivarea ulvelor", explică Peter Hantz, cercetător.

Cel mai mare lac helioterm din lume

Lacul Ursu din stațiunea Sovata a intrat în cartea recordurilor in 2019 ca fiind cel mai mare lac helioterm din lume, adică păstrează căldura emanată de soare. A fost subiectul mai multor studii în anul 2000, care au fost, însă, abandonate. Acum, descoperirea "mâncării viitorului" a schimbat planurile.

"Am putea spune că este o minune. An de an am putea vedea... Decenii în şir să vedem colorarea lacului Ursu în perioada asta de început primăverii", spune Liviu Todoran, specialist în alimentație.

​"Minunea" din Lacul Ursu

"Minunea" din lacul Ursu ar putea fi o sursă uriaşă de vitamine. "Sunt şi alte specii care ar putea fi crescute în astfel de câmpii marine. Dacă găsim o soluţie prin care să creştem aceste alge în zone cu ape puţin adânci, să le dezvoltăm într-o modalitate sustenabilă", crede Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

Algele marine sunt deja considerate o delicatesă. Reţeta este simplă. "Le sotăm în puţin ulei de susan, adăugăm puţin susan seminţe pentru a face o salată de alge marine cu somon afumat. Să rămână cât mai aproape de natural, de aceea le sotăm la foc iute şi maxim 2 minute", arată Cristian Simion, chef.

"Algele marine sunt pline de vitamine şi minerale care stimulează sănătatea generală şi conferă o nutriţie completă", spune Andreea Filip, reporter Observator. O porţie de alge costă la restaurant între 40 şi 50 de lei.

