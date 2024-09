Peste 600 de militari în rezervă din Prahova şi-au adus astăzi aminte de vremurile când făceau instrucţie zi de zi. Multi dintre ei nu au mai pus mâna pe o armă de aproape trei decenii.

Robert Soare, rezervist: Am luat uniforma din nou, arma din nou şi acum urmează să tragem. E o zi frumoasă.

Ana Grigore, reporter Observator: Când aţi tras ultima oară?

Vezi și

Robert Soare, rezervist: Acum 25 de ani. Măcar jumătate să nimeresc.

6.000 de rezervişti, chemaţi la exerciţiu

În total, 6.000 de rezervişti din Prahova si Dambovita au fost chemaţi la exerciţiul MOBEX 24 organizat in această săptămână. Statul vrea să verifice cât de pregătită este populaţia pentru apărare.

"Tragerile se execută cu armamentul din dotare, armamentul individual al fiecărui rezervist dar in acelasi timp li se prezintă si tehnică nouă intrată in dotarea Armatei Române, respectiv anumită aparatură", spune Iulian Daniluc, conducătorul exerciţiului.

Mulţi rezervişti au văzut astăzi pentru prima oară un sistem Himars.

Sistemul antiaerian Himars a fost dezvoltat la sfârsitul anilor 1990 pentru armata Statelor Unite, iar in România a fost introdus in urmă cu patru ani. Sistemul este format dintr-un camion care are in spate şase rachete si poate lovi până la peste 300 de km distanţă.

Ce riscă cei care refuză să se prezinte

Mobilizarea trupelor ţine doar o zi şi este făcută de mai multe ori pe an, în toată ţara. Cei care refuză să se prezinte, riscă amenzi de 4000 de lei.

"Până în acest moment, vă pot spune cu certitudine că nu am avut niciun refuz, in sensul că odată ce semnezi pe ordinul de chemare, trebuie sa te prezinti, altfel este contraventie", spune Mihai Bălţătescu, director MOBEX 24.

România are circa 55.000 de rezervişti, care se pot alătura în caz de nevoie armatei. Mulţi dintre ei însă au în jur de 50 de ani şi nu mai sunt apţi de luptă.

"Ar trebui măcar pentru cei tineri să ii inveţe elementele de bază. Să stie să ţină asa ceva in mana. Cred că ar fi o experienţă bună pentru ei să stie să foloseasca asa ceva dar nu cred că armata obligatorie e bună", spune Constantin Costache, rezervist.

Parlament există un proiect pentru aşa-numita armată de voluntari, prin care tinerii sunt încurajaţi să facă 4 luni de instrucţie. În cadrul programului, doritorii vor putea învăța cum să mânuiască diferite tipuri de arme, să participe la cursuri de orientare în teren, de decontaminare sau de prim ajutor.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ...

Întrebarea zilei Aţi găsit chirie la preţuri decente în marile oraşe din ţară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰