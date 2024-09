Scene şocante suprinse în această după-amiază, în Piaţa Victoriei din Capitală lângă Guvern. Un poliţist aflat în misiune intră în plin cu motocicleta într o tânără care traversează strada pe trecere. Pe imaginile filmate de martori se vede cum zeci de oameni traversează pe culoarea verde atunci când motocilecta de poliţie se apropie în viteză cu semnalele acustice şi vizuale pornite. Femeia vorbea la telefon şi cel mai probabil a auzit prea târziu sirenele. În timp ce ceilalţi pietoni grăbesc pasul, ori se opresc, tânăra se blochează şi se opreşte pe loc pe trecere. Poliţistul o loveşte şi o aruncă câţiva metri pe asfalt.

Reacţia poliţistului implicat în accident

Polițistul aflat pe motocicletă a pornit din zona centrală a orașului, în urma unui apel la 112. Mai avea doar câteva minute de parcurs, până la adresa din nordul Capitalei, acolo unde trebuia să intervină la un accident rutier. Agentul are 28 de ani şi face parte din Brigada Rutieră. "Semnalele acustice cât şi luminoase erau în funcţiune pe toată perioada deplasării. Doamna s-a speriat, se pare. Vă daţi seama că suntem oameni cu toţii şi nimănui nu îi este plăcut să fie implicat intr-un eveniment rutier", a declarat Mihai, poliţistul implicat în accident.

Vezi și

"În privinţa colegului vorbim despre îndeplinirea tuturor condiţiilor legale pentru a circula în regim prioritar", a declarat Cosmin Andreica, Sindicatul Europol. Potrivit legii, pietonii care traversează strada sunt obligaţi să fie atenţi şi să grăbească traversarea atunci când aud sirenele poliţiei, pompierilor sau ambulanţelor. Dacă timpul de trecere e prea scurt, trebuie să aştepte trecerea autospecialelor, chiar dacă semaforul este verde.

"Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele indicate fiind zero pentru alcool, respectiv negativ pentru substanţe psihoactive", a declarat Claudiu Costea, Brigada Rutieră. Medicii de pe ambulanţa sosită la locul accidentului i-au oferit femeii de 36 de ani primul ajutor, apoi au dus-o la Spitalul Floreasca pentru investigaţii. Are un traumatism la cap, însă doctorii spun că viaţa nu îi este pusă în pericol.

Bogdan Dinu Like Zilnic am ocazia să văd ceva nou, să cunosc persoane și să aflu noi perspective. În fiecare zi am ocazia să caut răspunsurile la întrebările pe care, în anumite momente, și le pune o țară întreagă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu sancţiunile drastice introduse odată cu noul an şcolar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰