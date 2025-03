Alarma a fost dată de cei care locuiesc în zonă. Speriaţi de flăcările uriaşe, care riscau să se extindă şi la casele lor, au sunat imediat la 112.

"Am încercat să închidem geamurile şi am văzut o vâlvătaie cu multe, multe flăcări. Un fum mare dintr-o dată şi când am ieşit într-un minut afară deja s-a auzit o bubuitură"

"Am crezut prima oară că-s artificii sincer şi după am ieşit şi am văzut că e focul foarte, foarte mare, ajunsese şi la firele electrice", povestesc vecinii.

"Cineva mi-a scris că arde pe strada Siretului, lângă depozite. Am şi plecat încoace, m-am temut să nu se întindă la locuinţe sau să nu fi pornit de la locuinţe", spune Gabriel Plesa, primar Alba Iulia.

Un angajat al firmei a ajuns la spital cu arsuri

Angajatul firmei care a aprins focul în centrală a suferit arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corpului şi a fost transportat de urgenţă la spital.

"În urma incendiului avem şi o victimă, este vorba despre un bărbat care a fost transportat la spital cu arsuri de gradul 1 şi 2", spune Ovidiu Costea, ISU Alba.

Flăcările au distrus o mare parte din fabrică, iar pompierii au avut nevoie de cinci autospeciale pentru ca focul să fie stins.

"Incendiu deosebit de violent, cu degajări mari de fum şi flăcări violente, produs la o construcţie mixtă", spune Ovidiu Costea, ISU Alba.

"Acum sigur se vor evalua daunele, pagubele şi probabil că se va face un proces verbal. Cei de ISU şi cei de la poliţie, pentru că sunt aici, vor vedea cauza acestui incendiu", spune Gabriel Plesa, primar Alba Iulia.

"Nişte birouri mai vechi, care nu erau folosite foarte mult. Nu s-a produs nicio pagubă foarte mare. Avem o mică asigurare", spune Mircea Şdira, administrator firmă.

Anchetatorii trebuie să stabilească acum de la ce a pornit focul mai exact.

