De ce s-a prăbuşit internatul din Odorheiu Secuiesc. Se făceau săpături chiar la limita fundaţiei. "Cum să laşi copiii în acea clădire?"

Internatul prăbuşit în Odorheiu Secuiesc . Clădirea în care funcționa internatul care s-a prăbușit peste elevi în Odorheiu Secuiesc aparținea Arhiepiscopiei Romano-Catolice şi era veche de peste 100 de ani. Primăria plătea 300.000 de lei pe an ca să o închirieze. Peretele, plafonul şi acoperişul căminului s-au prăbuşit cu totul. În urma tragediei, un elev de 17 ani a murit, iar trei fete au fost rănite. O posibilă explicație pentru cele întâmplate e legată de lucrările care se făceau în curtea internatului. Se făceau săpături chiar la limita fundaţiei.

Clădirea care s-a prăbuşit luni seară la Odorheiu Secuiesc aparţine Arhiepiscopiei Romano-Catolice, iar Primăria Odorheiu Secuiesc plăteşte anual peste 300.000 de lei chirie. "Clădirea nu aparţine Primăriei, clădirea aparţine Bisericii Catolice, deci este domeniu privat", a declarat pentru Observator Noemi Zorgo, purtător de cuvânt Primăria Odorheiu Secuiesc.

Primăria plătea 300.000 de lei pe an ca să închirieze clădirea veche de peste 100 de ani

Potrivit sursei citate, este o clădire veche de peste 100 de ani, în care funcţionau cantina şi căminul Liceului Teoretic Tamási Áron. Ea a precizat că Primăria Odorheiu Secuiesc plăteşte aproximativ 330.000 de lei anual, chirie pentru clădire. Întrebată dacă imobilul era încadrat în clasă de risc seismic, purtătoarea de cuvânt a precizat că acesta nu figurează în evidenţele Primăriei în acest sens. Observator a încercat să contacteze Biserica Catolică pentru un punct de vedere, însă, nu a oferit niciun răspuns.

În curte se făceau săpături aproape de fundaţia internatului

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Primăriei Odorheiu Secuiesc, o posibilă cauză ar fi faptul că în zona respectivă de săptămâni bune se fac lucrări la rețeaua de canalizare a municipiului şi la reţeaua pluvială a oraşului. Noemi Zorgo a transmis totuşi că "nu am de unde să ştiu dacă, în momentul de faţă, toate avizele". Nu este exclus că în peretele care s-a prăbușit să fi fost infiltrații de apă.

Se va face o expertiză a clădirii

Prefectul a spus că în acest caz este în desfăşurare o anchetă penală şi urmează a fi efectuată o expertiză a clădirii, pentru a se afla motivele care au condus la producerea acestei tragedii. "Expertiza va evalua starea clădirii, dacă va putea fi reabilitată sau va trebui demolată. Până atunci, nu se mai atinge nimeni de ea", a adăugat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Clădirea care găzduia internatul, închiriată de la Biserica romano-catolică, era veche, a arătat el, iar cel mai probabil dărâmarea peretelui are legătură cu lucrările de infrastructură efectuate în zonă. "Detaliile trebuie să se afle în autorizația de construire. Va trebui verificat dacă s-a eliberat în condiții legale, dacă s-a respectat" a declarat Petres Sandor, prefect de Harghita.

Potrivit preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, marţi dimineaţa va avea loc o întâlnire cu toate instituţiile implicate în privinţa lucrărilor care se efectuau la clădirea internatului şi se vor verifica toate avizele proiectului.

"Pentru mine asta este întrebarea: Când începi o lucrare de acest fel şi când ai săpat un şanţ uriaş şi când ai lucrat sub clădire, pereţii au început să se crape... Cum laşi copiii în acea clădire? Acum am vorbit cu prefectul. Mâine dimineaţă se vor întâlni cu toate instituţiile să vadă avizele, să vadă tot ce trebuie văzut în acest caz, fiindcă responsabilii trebuie să plătească", a declarat Kelemen Hunor, la postul Digi24.

"De două-trei zile copiii spun că s-au crăpat pereţii"

"Atâta ştim, că de câteva zile se lucrează în jurul clădirii, s-a săpat un şanţ mai mare lângă clădire şi de două-trei zile copiii spun că s-au crăpat pereţii. Întrebarea este cine a dat aviz, cine a lăsat copii în clădire în timpul lucrărilor, am înţeles că urma să intre în reparaţii capitale şi dacă lucrările s-au făcut conform avizelor, proiectului. Cei responsabili trebuie pedepsiţi", a mai spus Hunor.

Ministrul Educaţiei Ligia Deca a declarat că trebuie mai întâi clarificat statutul acestei clădiri, dacă ea era încadrată la imobil cu risc seismic şi care erau planurile pentru consolidarea ei. "Responsabilitatea fiind în dreptul celor care administrează clădirea. ...Vreau să văd exact care e situația clădirii, cine este proprietarul, înțeleg că erau planificate lucrări de reabilitare. Vreau să văd ce s-a întâmplat înainte să dau detalii. Avem nevoie de consolidare a infrastructurii educaționale, nevoie pe care am constatat-o și cu alte ocazii, de aceea am avut o serie de programe, Ministerul Dezvoltării are o serie de programe prin care autoritățile publice locale le pot aplica pentru clădirile cu risc seismic 1 sau 2 pentru a începe lucrările de reabilitare."

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Harghita a demarat cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. "Poliţiştii efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă", au precizat reprezentanţii IJP Harghita.

Două eleve au fost scoase conştiente, o alta fiind supusă manevrelor de resuscitare, la care a răspuns. Toate trei au fost transportate la spital, una dintre ele fiind intubată. Cea de-a patra victimă - un băiat - a fost scoasă ulterior, fiind făcute manevre de resuscitare, însă fără rezultat, astfel că a fost declarat decesul.

