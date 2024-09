Dune înalte, nu de nisip, ci de alge. Aşa arată litoralul românesc, după furtunile de zilele trecute. Algele s-au aşezat între apă şi plajă, iar cei care şi-au făcut curaj să vină la mare trebuie să facă slalom printre obstacole.

"Foarte urât. Normal că mă deranjează că trebuie să merg 500 de m să intru în apă"; "Alge sunt foarte multe, foarte multe. E păcură deasupra. Te trage de picioare şi trebuie să scapi de ele"; "Foarte deranjante, să ştiţi! Nu prea intrăm. Nu prea putem să intrăm în apă", sunt doar câteva dintre părerile turiștilor.

Apele Române acționează pe litoral

Reprezentanţii Apelor Române spun că depun eforturi pentru a reface imaginea litoralului. Deocamdată însă... "Sunt oribile! Niciun an, în niciun an de când vin la mare nu am întâlnit aşa ceva. Pe lângă că şi mirosul este deranjant, aspectul lasă de dorit", adaugă un turist.

"Au apărut, inevitabil, în zona ţărmului, aglomerări de alge, cu preponderenţă în staţiunea Mamaia şi în sudul litoralului românesc. Cu toată forţa noastră legată de utilajele terasiere, acţionăm în ambele direcţii, dar preponderenţa este de a pune plaja în funcţiune în cel mai scurt timp", a declarat Stelică Hagi, director ABADL.

Unii turiști încă intră în mare

Cu toate acestea sunt, evident, şi turişti care nu se lasă descurajaţi şi înfruntă fără frică maldărul de alge. "Nu mă deranjează cu nimic. Am intrat, clar, păi de ce am venit!", spune un turist.

Cu toate eforturile responsabililor şi răbdarea turiştilor, invazia algelor s-ar putea menţine şi în zilele următoare.

