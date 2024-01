Vezi și

"Reşedinţa Zânelor" din Grozăveşti a fost invadată de ploşnite. Cel puţin asta au sesizat studentele de la etajul 4 din căminul B al Universităţii din Bucureşti. Mai multe tinere se plâng că au fost muşcate de insectele parazite.

Studentă: La ce etaje sunt plosnitele astea, din ce au zis copiii, 1-4, parterul si 5 nu sunt afectate, momentan.

Căminele din Grozăveşti, invadate de ploşniţe

În camerele alăturate, panica e uriaşă. Fetele încearcă să menţină curăţenia şi verifică saltelele în fiecare seară.

Studentă: Cam de prin noiembrie a inceput sa se vorbeasca pe grup de problemele legate de plosnite, in afara de problemele legate de gandaci care erau la ordinea zilei. O fata a fost mutata dintr-o camera cu plosnite in alta camera cu plosnite, a trebuit sa se muta in chirie in mijlocul sesiunii.

Studentă: Nu prea s-au mai făcut dezinfecții de ceva timp, nu am vazut să se ia atitutdine; toată lumea e agitată, toată lumea e așa

Reporter: Ți-e frică?

Studentă: Da, normal, nu am dormit deloc bine, ne e frică tuturor.

Direcţia de Sănătate Publică s-a autosesizat şi a amendat reprezentanţii Univestităţii din Bucureşti.

"Inspectorii de la DSP au descoperit că acest cămin nu are încheiat niciun contract cuo firma de deratizare sau dezinsecție. Iar ultima curățenie generală a fost făcută la începutul verii trecute. Pe lângă amendă de 8 mii de lei, inspctorii i-au obligat să cumpere și două mașini de spălat pentru studenți", transmite Mădălina Iacob, reporter Observator.

Student: Suntem o mie de oameni, la trei mașini de spălat, imaginați va că sunt oameni care stau până la 3 noaptea să spele special. Nu putem să mergem până acasă, unii stau la suceava, la iași, nu poți să mergi în fiecare weekend acasă să îți speli hainele.

Reprenetantii Universității susţin că problema a fost într o singură cameră, iar cele două studente au mutate. Studenţii nu sunt deloc convinși că insectele nu au migrat deja și au sunat singuri la firmele specializate.

Andrei Curic, adminsitrator firmă DDD: Am avut în ultima perioadă câteva solicitări de la studenți care se plângeau că au ciupituri pe piele, ciupituri care au apărut în timpul nopților; tratamentele trebuiesc făcute la nivel de cămin, nu este suficient să tratăm pe o camera în parte. Tratamente prin pulverizare, nebulizare în încăperile respective, sunt tratamentre relativ puternice, necesită un timp de părăsire a imbolilului de 6, 12 ore și trebuie repetat la un intervel de timp.

Ploşniţele sunt o problemă nu doar în cămine ci şi în multe blocuri din Bucureşti

Andrei Curic, adminsitrator firmă DDD: De la an la an numaul solicitărilor crește, dacă în 2022 aveam o intervenție pe zi, acum s-au dublat. Ploşniţele se aduc în bagaje din vacanță sau chiar din transportul în comun, autobuze, tramavie, metrou sau pur și simplu de la alți prieteni care au în locuință și nu știu că au așa ceva.

Primăria Capitalei face dezinsecție doar pentru insecte ce pot transmite boli oamenilor, iar plosnitele nu intră în această categorie. Ploşnitele au îngrozit și Franța unde autorităţile caută soluţii pentru a combate insectele mai ales că mai sunt doar câteva luni până Jocurile Olimpice când sunt aşteptaţi milioane de turişti din toată lumea.

