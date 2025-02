A fost un weekend plin de distracţie pentru cei care au ales staţiunile montane. La Harghita Băi, pasionaţii sporturilor de iarnă au profitat de vremea bună şi s-au aventurat pe pârtii. În plus, unii turişti au fost răsfaţaţi cu o plimbare cu sania trasă de câini. Aceeaşi voie bună a fost şi la Hunedoara, unde turiştii au avut parte de experienţe inedite pe domeniul schiabil Straja.

Nerăbdători să fugă pe zăpadă, câinii husky au fost şi cei care i-au ademenit pe turişti pe traseele numai bune de o plimbare cu sania. Nu mai puţin de 80 de câini sunt antrenaţi pentru a oferi turiştilor distracţie şi multă aventură, exact ca în Alaska.

Distracţie pe pârtiile din ţară

"El este liderul principal şi îl cheamă Bubu, are 9 ani, deja este experimentat, şi aici lângă este Yuki, o femelă foarte tânără, 2 ani şi jumătate, şi acum învaţă meseria. Un lider bun învaţă cam în două sezoane. Ceilalţi sunt câini de echipă care urmează pe cei din faţă care dictează ritmul în funcţie de cum este vremea, cum este traseul. Când este mai cald, dictează un ritm mai lent ca să nu se încingă", spune Parajdi Zoltan, proprietar de câini.

Cei care au ales taberele de schi au profitat la maximum de zăpadă. Totul, spre bucuria proprietarilor de pensiuni care abia fac faţă turiştilor. "Toate pârtiile sunt deschise şi funcţionabile aşa că lumea profită de acest lucru, vreme frumoasă. Momentan, la Harghita Băi gradul de ocupare este undeva la 90, 95%, până în data de 2 martie", spune Kristaly Peter, patron pensiune.

"Aici la Harghita Băi este divin. Aici se mănâncă cum nu se mănâncă nicăieri în ţara asta. Gulaş, am mâncat aseară friptură ţigănească la un restaurant, ceva superb, cu un sos de usturoi", spune o femeie.

Distracţie a fost şi în staţiunea Straja din judeţul Hunedoara unde turiştii au profitat de cele 12 pârtii de schi. Staţiunea montană Straja se află la o altitudine de 1445 metri, iar asta le oferă pesajul ideal împătimiţilor sporturilor de iarnă care au posibilitatea să fie desupra norilor.

"Vin de vreo cinci ani şi e prima dată când am prins Vârful Straja deschis. Priveliştea de acolo este superbă şi chiar am rămas fascinat", spune un turist. În plus, discoteca în aer liber le dă curaj turiştilor să danseze în clăpari.

