E haos în traficul din Capitală, iar astfel de evenimente au devenit normă. Ishan este din Srilanka şi cel mai recent accident l-a avut în urmă cu doar câteva zile.

"Am avut câteva accidente minore. Câteodată şoseaua este foarte alunecoasă şi unele maşini circulă cu viteză. Câteodată e vina mea, câteodată nu...", a declarat Ishan Madhusha - livrator.

Asiaticii veniţi la noi în căutarea unei vieţi mai bune spun că, de multe ori, se simt invizibili pe şosele.

"Tocmai plecasem de la semafor şi maşina din faţa mea a frânat brusc. Nu am putut controla, am frânat şi am căzut". "Accidentul a fost în apropierea unui mall din Bucureşti, conduceam scuterul şi o maşină a trecut de pe banda ei pe banda mea. Nu m-a văzut", spun livratorii.

Vina e, însă, de cele mai multe ori împărţită.

"Merg printre maşini şi este foarte periculos şi niciodată nu poţi să îi vezi". "Haotic! Nu se asigură, nu dau semnal, merg ca şi cum şoseaua ar fi a lor. Cred că unii din ei nu ştiu regulile", spun şoferii.

Anual, în aproape jumătate dintre accidentele cu mopede sunt implicaţi străini care nu acordă prioritate şi nu se asigură.

Livratorii străini au provocat anul trecut 66 de accidente rutiere în Bucureşti. Cei mai neatenţi au fost cei din Srilanka - au făcut 27 de accidente soldate cu 28 de răniţi. Au fost urmaţi de cei din Bangladesh, Pakistan si Nepal.

Mulţi dintre ei nu au permis recunoscut internaţional. Iar livratorii pe bicicletă sau trotinetă nu cunosc, de multe ori, reguli elementare de circulaţie. În prezent, în România lucrează peste 160.000 de asiatici.

Anul trecut, politiştii rutieri au prins în trafic doi livratori străini care nu aveau permis de conducere. n speranţa că ii pot educa, Brigada Rutiera a organizat cursuri speciale de siguranță rutieră pentru livratorii străini.

