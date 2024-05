Localnicii dintr-un sat bihorean încă păstrează vie o tradiţie veche de sute de ani, în Vinerea Mare. Tinerii noii generaţii sunt cei care duc obiceiul mai departe

Vezi și

Suntem în comuna Drăgoteni din judeţul Bihor, un loc în care tradiţia încă se păstrează vie, chiar şi acum în era Tehnologiei. Iar cei care au reuşit acest lucru sunt copiii noii generaţii. Îmbrăcaţi în costume populare, tinerii s-au adunat în jurul focului şi s-au întrecut în bătutul toacei.

Gheorghe Marinel David, învăţător: Din Joia Mare până la înviere se bate toaca, iar de atunci nu se mai trag clopotele şi se bate doar toaca. Tinerii se adună şi bat toaca până târziu la focurile pe care le fac seara.

Petru Boit, profesor: Rădăcina ei este este chiar din strămoşi, pentru că ea simbolizează sunetul puiului, care dă să iasă din oul de găină.

Cei care au reuşit să păstreze vie această tradiţie sunt chiar dascălii din comună. Au transmis din tată în fiu acest meșteșug, iar în urmă cu aproape 30 de ani au creat şi un eveniment prin care să-i înveţe pe copii, încă de la vârste fragede, această îndeletnicire, care necesită ureche muzicală şi îndemânare.

Petru Boit, profesor: Aceasta este tradiția şi încercăm să o ducem mai departe, cei care vin după să-i instruim pe cât se poate, în funcţie de dorinţă.

Printre cei care au descoperit această tradiţie l-am întâlnit şi pe Adrian, care o dată ce a învăţat să mânuiască ciocanul, vine în fiecare an alături de prietenii săi să-i încânte pe localnicii din sat. "Cu toaca eu am învăţat eu am învăţat de la profesori. Am un coleg de la care am învăţat ritmul acesta pe care îl bat acum".

Evenimentul bătutului toacei din comuna Drăgoteni a ajuns la a 28-a ediţie, iar anul acesta au participat o sută de copii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Când ţineţi post negru, renunţaţi inclusiv la apă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰