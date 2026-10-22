Loteria Română a trimis plângeri prealabile primăriilor care au interzis jocurile de noroc în sediile sale

O plângere prealabilă a fost transmisă de Loteria Română către primăriile care au interzis jocurile de noroc în sediile sale, transmite joi primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, potrivit Agerpres.

"Loteria Română a trimis Primăriei Ploieşti şi tuturor primăriilor care au interzis păcănelele o plângere prealabilă privind desfiinţarea păcănelelor din sediile Loteriei. Este pasul intermediar până la acţionarea în instanţă a tuturor primăriilor de către Loteria Română. Loteria Română este o companie cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Economiei, care este acţionar unic. Cu alte cuvinte, statul a dat posibilitatea comunităţilor să ia decizii cu privire la păcănele şi tot statul dă cu tifla comunităţilor. Este o nesimţire fără margini", a scris primarul pe pagina sa de Facebook.

Acesta face referire şi la presupuse legături între provenienţa aparatelor Loteriei Române şi Sebastian Ghiţă.

"Presa naţională a scris de mai multe ori despre provenienţa aparatelor Loteriei Române: cumpărate de la firma Novomatic, printr-un interpus al lui Sebastian Ghiţă. Extragerile de la Loto 6 din 49 se desfăşoară live în mod unic la o singură televiziune. Ce televiziune? România TV a lui Sebastian Ghiţă", spune Mihai Poliţeanu.

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Consilierii locali din Ploieşti au votat în unanimitate interzicerea sălilor de jocuri de noroc

Consilierii locali din Ploieşti au votat, în şedinţa din 29 iulie, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip "păcănele" în municipiu.

"Păcănelele au fost interzise în Ploieşti. Mulţumesc din suflet tuturor ploieştenilor pentru susţinerea proiectului, dar şi consilierilor locali care au votat, în cele din urmă, în unanimitate", a transmis atunci edilul într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul a fost supus de trei ori dezbaterii Consiliului Local. Primarul susţine că primele două încercări de adoptare au eşuat, o dată din cauza lipsei unui aviz al unei comisii de specialitate, iar ulterior prin amânarea dezbaterii.

La începutul lunii aprilie, Primăria Ploieşti anunţa, pe Facebook, lansarea în transparenţă decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării şi exploatării jocurilor de noroc pe raza oraşului. Se prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română, desfăşurarea pariurilor sportive doar la Hipodrom, în spaţiile deja existente.