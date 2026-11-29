Marele premiu la Joker, în valoare de 3.177.826,66 de lei (aproximativ 594.700 de euro), a fost câștigat duminică, 29 noiembrie, la tragerea organizată de Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat online și a costat 14,50 lei.

Loteria Română a anunțat că a fost câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 3 milioane de lei - Profimedia

Potrivit Loteriei Române, biletul câștigător a fost completat cu două variante la Joker, scire Mediafax.

Acesta este al patrulea premiu de categoria I câștigat în acest an la Joker.

Ultima dată, marele premiu al jocului a fost câștigat la tragerea din 18 octombrie, când valoarea acestuia s-a ridicat la 10.004.076,02 lei.

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Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-și revendica premiul, conform regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor loto tradiționale.