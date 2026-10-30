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Video Ultima extragere la LOTO, repetată de trei ori. Niciun român nu a nimerit numerele finale

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Editor Mădălina Chițu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 30.10.2026, 19:19 | Modificat la 30.10.2026, 19:19

Românii ce au vrut să punâ mâna pe potul cel mare au fost trecuţi printr-un carusel de emoţii. Jocul Joker al Loteriei Române a fost repetat de trei ori pentru un singur rezultat, însă şi ăla necâştigător pentru visători. Problema cea mai mare o reprezintă un rezultat validat eronat, din cauza lipsei a patru bile din urnă. Numerele au fost afişate pe ecrane, însă nu se ştie dacă în varianta greşită ar fi existat un mare câştigător.

"Avem o mică problemă tehnică. Așa se întâmplă când suntem în direct", a anunțat prezentatorul.

"Repetăm numerele câștigătoare: 24, 30, 43, 19 și 11", a spus prezentatorul.

"Dragi telespectatori, comisia de supraveghere a decis, pentru mai multă transparență a acestor trageri, să se reia tragerea numerelor de la jocul Joker", a anunțat prezentatorul.

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"Repetăm numerele câștigătoare ale tragerii 5 din 45 a Jokerului de astăzi: 42, 21, 43, 18 și 37", a spus prezentatorul.

Incidentul neobişnuit a avut loc la extragerea joker de ieri, 29 octombrie. A fost nevoie de trei încercări, pentru un singur rezultat câştigător.

Cum a ajuns o bilă pe masă și de ce a fost repetată extragerea

La extragerea bilelor pentru jocul Joker, mecanismul care elibera bilele verzi, numerotate de la 41 la 45, s-a blocat. O bilă rătăcită a ajuns pe masă şi a fost observată de comisie. A urmat o a doua încercare, însă doar bila aflată pe masă a fost băgată în urnă. Deşi eronat, rezultatul extragerii a fost oficializat. Abia 7 minute mai târziu, organizatorii şi-au dat seama de eroare. Extragerea a fost reluată. Noroc... a avut doar Loteria Română. Marele premiu de 892 de mii de lei a fost reportat.

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La primele rezutate validate greşit a fost extrasă chiar bila aflată pe masă şi reintrodusă apoi în urnă - 43. Aceeaşi bilă rătăcită a fost extrasă şi la a treia încercare a organizatorilor. Un singur jucător a reuşit să ghicească 4 numere şi joker-ul şi a câştigat 39 de mii lei.

"A avut loc un incident tehnic la echipamentul de extragere, care a împiedicat pătrunderea tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare. (...) Rezultatele oficiale și valabile sunt cele obținute în urma extragerii finale, validate de Comisia de tragere", a transmis Loteria Română într-un comunicat.

Putem doar să ne imaginăm prin ce au trecut cei care aveau pe bilet numerele scoase din urnă la primele două încercări.

Mădălina Chițu
Mădălina Chițu

Mădălina Chiţu semnează seria de reportaje Observator "Legea Banilor".

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