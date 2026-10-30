Românii ce au vrut să punâ mâna pe potul cel mare au fost trecuţi printr-un carusel de emoţii. Jocul Joker al Loteriei Române a fost repetat de trei ori pentru un singur rezultat, însă şi ăla necâştigător pentru visători. Problema cea mai mare o reprezintă un rezultat validat eronat, din cauza lipsei a patru bile din urnă. Numerele au fost afişate pe ecrane, însă nu se ştie dacă în varianta greşită ar fi existat un mare câştigător.

"Avem o mică problemă tehnică. Așa se întâmplă când suntem în direct", a anunțat prezentatorul.

"Repetăm numerele câștigătoare: 24, 30, 43, 19 și 11", a spus prezentatorul.

"Dragi telespectatori, comisia de supraveghere a decis, pentru mai multă transparență a acestor trageri, să se reia tragerea numerelor de la jocul Joker", a anunțat prezentatorul.

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"Repetăm numerele câștigătoare ale tragerii 5 din 45 a Jokerului de astăzi: 42, 21, 43, 18 și 37", a spus prezentatorul.

Incidentul neobişnuit a avut loc la extragerea joker de ieri, 29 octombrie. A fost nevoie de trei încercări, pentru un singur rezultat câştigător.

Cum a ajuns o bilă pe masă și de ce a fost repetată extragerea

La extragerea bilelor pentru jocul Joker, mecanismul care elibera bilele verzi, numerotate de la 41 la 45, s-a blocat. O bilă rătăcită a ajuns pe masă şi a fost observată de comisie. A urmat o a doua încercare, însă doar bila aflată pe masă a fost băgată în urnă. Deşi eronat, rezultatul extragerii a fost oficializat. Abia 7 minute mai târziu, organizatorii şi-au dat seama de eroare. Extragerea a fost reluată. Noroc... a avut doar Loteria Română. Marele premiu de 892 de mii de lei a fost reportat.

La primele rezutate validate greşit a fost extrasă chiar bila aflată pe masă şi reintrodusă apoi în urnă - 43. Aceeaşi bilă rătăcită a fost extrasă şi la a treia încercare a organizatorilor. Un singur jucător a reuşit să ghicească 4 numere şi joker-ul şi a câştigat 39 de mii lei.

"A avut loc un incident tehnic la echipamentul de extragere, care a împiedicat pătrunderea tuturor celor 45 de bile în urna de amestecare. (...) Rezultatele oficiale și valabile sunt cele obținute în urma extragerii finale, validate de Comisia de tragere", a transmis Loteria Română într-un comunicat.

Putem doar să ne imaginăm prin ce au trecut cei care aveau pe bilet numerele scoase din urnă la primele două încercări.