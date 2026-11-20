Câștigătorul premiului de categoria I la Loto 6/49, în valoare de peste 5,2 milioane de lei, și-a ridicat premiul. Este vorba despre un bărbat din Călărași, în vârstă de peste 60 de ani, care joacă la loto de 35 de ani. Biletul care i-a adus aproape un milion de euro l-a costat doar 32,50 de lei.

Cine este românul care a câștigat aproape un milion de euro la Loto 6/49. A jucat un bilet de 32,50 de lei - Loteria Română

Potrivit unui comunicat transmis de Loteria Română, câștigătorul s-a prezentat vineri, 20 noiembrie, la sediul central al instituției pentru a-și revendica premiul obținut la tragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie 2026. Valoarea câștigului este de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Bărbatul este din Călărași, are peste 60 de ani și participă la jocurile Loteriei Române de aproximativ 35 de ani. Acesta le-a povestit reprezentanților instituției că alege întotdeauna variante simple și că unele dintre numerele care i-au adus premiul au o semnificație personală.

Câștigătorul a precizat că intenționează să joace în continuare la jocurile sale preferate, Loto 6/49 și Joker, chiar dacă a obținut deja un premiu de aproape un milion de euro.

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Biletul norocos a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași și a costat 32,50 de lei. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.

Deși a câștigat peste 5,2 milioane de lei, bărbatul a preferat să rămână anonim și nu a dorit să își facă publică identitatea, potrivit Loteriei Române.