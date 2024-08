Cu lacrimi în ochi, bătrâna a privit neputinciosă cum din toată agoniseala s-a ales doar scrumul. Infernul s-ar fi dezlănţuit după ce femeia ar fi aprins un foc în curtea casei pe care l-a lăsat nesupravegheat. "Am tras tăciunii, am pus apă pe ei că aşa făceam întotdeauna şi după am mers în casă să îmi iau pastilele şi după ce le am luat am zis să stau un pic în pat. Mă, nu a trecut o jumătate de oră şi am auzit pocnind. Mă, ce pocneşte la mine?", a declarat Constantina Sănduţu, proprietara casei.

Misiunea pompierilor a fost însă una extrem de dificilă

În fracţiune de secundă, locuinţa a fost înghiţită de foc, iar flăcările violente s-au extins rapid şi la anexele din gospodrie. Speriaţi, vecinii au venit într-un suflet pentru a-i da femeii o mână de ajutor. Când s-a trezit în mijlocul infernului, femeia de 88 de ani a făcut atac de panică şi a ajuns pe mâna medicilor. Misiunea pompierilor a fost însă una extrem de dificilă.

"Echipajul SMURD a asigurat îngrijiri medicale unei persoane cu atac de panică. Lucrăm în continuare la localizare şi lichidare. Intervenţia este dificilă, casa fiind construită din paiantă", a declarat Valentin Ovreiu, Staţia de Pompieri Strehaia. Din fericire, atât bătrâna, cât şi nepoata cu care locuia au scăpat nevătămate. Cu toate aste cele două au rămas acum pe drumuri.

