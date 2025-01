Marinel are 7 ani. Privirea tristă din cuşca în care soarta l-a adus a doua oară a înduioşat internetul.

"Noi l-am salvat în urmă cu cinci ani din Plopeni, urmau să îl ridice hingherii de acolo. A ajuns la noi pentru o relativ scurtă perioadă, ulterior fiind adoptat la Cornu de o familie care după cinci ani au decis că locul lui Marinel nu mai este la ei fiindcă le fugărea găinile. Fără nicio urmă de regret, ni le-au returnat", spune reprezentantul asociaţiei care l-a salvat pe Marinel.

"Am suferit când ne-am despărâţit de el, dar problema este că de vreo jumătate de an a început să tot mănânce. L-am iertat, l-am iertat, am zis că poate, poate, dar nu am avut ce face", spune femeia care l-a abandonat.

Marinel a fost adoptat de o femeie cu suflet mare

Reprezentanţii asociaţiei care l-au avut în grijă spun că Marinel este primul câine adus înapoi după atâţia ani.

"Este primul căţel care se întoarce la noi după atat de mulţi ani. E foarte trist. E lătrat de ceilalţi câini fiindcă nu îl cunosc şi nu îşi găseşte locul aici. Are privirea pierdută şi nu înţelege ce se întâmplă cu el şi de ce e aici", spune reprezentantul asociaţiei care l-a salvat pe Marinel.

Povestea lui Marinel are însă un final fericit. O femeie, iubitoare de animale, a văzut postarea asociaţiei şi a decis să ia câinele acasă.

"Am avut unul şi a murit acum, cu petardele, cred că l-a omorât cineva şi seamană leit cu ală, şi de aia mi-a placut maro. aşa. Te-au bătut ăia cu găinile? Lasă, că aici nu ai găini", spune Doina Pop, femeia care l-a adoptat.

În noua casă, Marinel mai are patru fraţi, toţi abandonaţi şi salvaţi ulterior. În România, doar 1 din 10 maidanezi ajunge să fie adoptat.

