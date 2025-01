Într-o caleaşcă trasă de cai, Arhiepiscopul Tomisului a plecat de la Catedrală spre portul Tomis, acolo unde a avut loc ceremonia de sfințire a apei. 5.000 de persoane au participat anul acesta la slujbă. Credincioşii s-au înghesuit să fie stropiţi cu agheasmă şi să ia apa sfinţită din butoaiele pline, trase de boi sau de măgari.

Arhiepiscopul Tomisului a aruncat trei cruci în apa mării care avea doar şase grade. Un profesor, un inginer şi un campion mondial la stand up paddle au fost norocoşii de anul acesta.

"E un neopren, e destul de rece apa, felicitări colegilor care au sărit fără. Norocos nu sunt de fel, dar credincios da", a spus Andrei, profesor de sport. "De vreo 2-3 ani ma antrenez, am mai sărit după cruce acum 9 ani, dar continui cu pregătirea. Duşuri reci. Eu am intrat și ieri în apă, m-am pregătit și ieri puțin", a mărturisit Adrian, inginer constructor.

IPS Teodosie: "Harul Bobotezei face apa nestricăcioasă, avem apă din 2002 si nu s-a stricat niciodată"

Mai mulţi curajoşi s-au aruncat după cruce şi în apele Dunării, la Brăila şi Galaţi. "A fost oleacă de vânt, dar asta este. Am fost sănătos în foecare an. Nu am răcit niciodată, am avut noroc", a mărturisit Daniel Nichițirea, cel care a prins crucea.

La Galaţi, 15 credincioşi s-au aruncat după crucea din Dunăre. "Mă simt puțin emoționant pentru că această cruce vreau să o dedic surioarei mele, careia i-a fost furată viața. E a doua oară", a mărturisit Alexandru.

În Bucureşti, slujba de sfinţire a avut loc la Patriarhie. Peste 20.000 de credincioși sunt așteptați să urce pe Dealul Patriarhiei pentru a lua agheasma mare. Se bea în fiecare dimineață până în data de 14 ianuarie, iar după aceea doar cu binecuvântarea părintelui duhovnic, pentru cei bolnavi sau pentru cei care au greutăți în timpul anului. Tot cu agheasma mare se sfințesc casele, curțile și grădinile oamenilor.

Oamenii s-au aşezat la coadă de la ora 7 ca să ia agheasmă. Au fost împărțite 20 de mii de sticle și pachete cu anafură, împreună cu iconița botezului Domnului.

Sărbătoarea de Bobotează este una dintre cele mai mari din creştinism

"Semnifică momentul în care Mântuitorul s-a botezat în râul Iordan. Mai denumim această sărbătoare și ca Teofanie sau Arătare practic a Mântuitorului, pentru că El se revelează ca Mesia cel așteptat, ca Hristosul lui Dumnezeu, înaintea poporului Israel, și Ioan Botezătorul care îl vestește practic astfel tuturor"​, a explicat Adrian Agachi, purtător de cuvânt la Patriarhia Română.

La Iaşi, oamenii s-au înghesuit să fie stropiţi cu apă sfinţită de preoţi. Au plecat de slujba de Bobotează cu litri de agheasmă. Cu maşinile încarcate, mai mulţi credincioşi au întins mesele în faţa Metropoliei.

Mâine, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Ion, botezătorul lui Isus. Aproape două milioane de români îşi vor serba onomastica.

