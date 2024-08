"Aici este coşmarul vieţii mele! Când trec pe aici, nici nu mă uit la uşă. Ce să vă spun, e greu, e foarte greu", spune femeia.

Totul a început în urmă cu 10 ani. Imediat după ce a fost angajată, şeful femeii a început să o intimideze, să o jignească şi chiar să o lovească. Gara de Est din Timişoara este locul în care a trăit un coşmar şi o nedreptate strigătoare la cer. Timp de doi ani, a fost hărţuită sexual, chiar de şeful ei şi, ulterior, obligată să îşi dea demisia, asta deşi avea înregistrări care dovedeau abuzul.

Mărturii cutremurătoare

"Trăgea de mine să mă dezbrace, îmi sucea mâinile la spate, era numai după mine să mă culc cu el, am spus nu şi nu rămâne. Şi atunci, când mă chema în birou şi până el încuia uşa, eu dădeam drumul la telefon şi l-am înregistrat", adaugă femeia.

Justiţia din România a ignorat-o când femeia şi-a cerut dreptatea. Cazul ei a fost repede clasat, agresorul şi-a văzut de viaţă netulburat, în timp ce victima a fost arătată cu degetul. "A trebuit să plec, mi-au cerut demisia. Înainte am fost respectată şi după aia, la serviciu, toată lumea m-a crezut uşoară. Eu am intrat într-o depresie atunci. Am coşmaruri şi acum", mărturisește femeia.

Trebuie să primească despăgubiri de 7.500 de euro

Dezamăgită, femeia s-a adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazul a fost tratat cu prioritate, iar verdictul - dat în unanimitate. "Decizia CEDO a fost o premieră absolută pentru România în ceea ce priveşte faptul că hărţuirea sexuală este de fapt o atingere adusă vieţii private", explică Bianca Ioana Radu, avocat.

CEDO a stabilit că statul român trebuie să îi plătească femeii despăgubiri de 7.500 de euro. După decizie, dosarul a fost redeschis în România. Dacă la final, agresorul, acum pensionat, va fi găsit vinovat, ar putea sta după gratii între 3 luni şi 1 an. Victima a cerut şi daune morale de 200.000 de euro. Dar răul făcut este ireparabil.

Trauma nu va trece niciodată

Femeia a fost de acord să se supună testului cu detectorul de minciuni, ca să-şi convingă soţul că a fost o victimă. Face şi acum terapie, pentru a-şi trata depresia şi anxietatea. Dar, ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi: trauma nu va trece niciodată.

Pentru victimele care trec prin acelaşi calvar, are un singur sfat: "Să nu se lase. Să meargă să depună plângere, să adune dovezi, trebuie foarte multe dovezi, că nu eşti crezut. E crezut tot hărţuitorul", spune femeia.

Decizia CEDO a fost luată în urmă cu 2 ani. De atunci, femeia aşteaptă şi ca statul român să-i facă dreptate.

