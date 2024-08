Cazul Bulai a fost analizat la SNSPA de o comisie formată din cinci profesori şi cinci studenţi. Între timp, sesizările curg la Parchet. Potrivit unor surse judiciare, până acum pe adresa de mail a parchetului au fost trimise mai bine de 20 de mesaje de la studente care reclamă că au fost abuzate sau hărţuite sexual chiar şi în urmă cu 20 de ani. Odată cu începerea cercetărilor în comisia de etică, profesorul Alfred Bulai a fost suspendat din toate funcţiile pe car ele ocupă şi a depus şi o cerere de pensionare.

O fostă masterandă, actualmente expert la Agenţia pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, spune că a rămas marcată şi nu a mai absolvit după o întâlnire cu sociologul. "Nici vorbă să vorbim despre examen. Discuţia s-a dus în direcţia masteratului şi a deschiderii la minte, a dezinhibării pe care o poate crea un astfel de masterat. Am înţeles unde bate şi atunci am fost insipirată să mint şi să spun că mă simt rău. Când am mers din nou să reprogramez mi-a spus că revin tot după ora 8 şi să îmi fac timp că ar putea să dureze. Victimele ar trebui numite tot supravieţuitoare. E un război pe care îl duci cu tine toată viaţa", a declarat Aurora Martin.

În investigaţia snoop.ro, studentele reclamau că profesorul Bulai le chema în practică şi le provoca la tot felul de jocuri cu tentă sexuală. Fetele ajungeau dezbrăcate în faţa profesorului, în ipostaze descrise de sociolog în cărţile lui: "O elevă stătea în picioare fără pantaloni și fără chiloți, doar cu un tricou pe care îl ținea cu mâinile ridicat foarte sus. Imaginea fetei dezbrăcate, dar și țipătul ei, m-au făcut să am palpitații, la propriu". ("Scriitorii" A. Bulai, 2012)

Curg mărturiile online şi în cazul profesorului Pieleanu

Curg mărturiile online şi în cazul profesorului Pieleanu, coleg de catedră a lui Alfred Bulai. Printre victime, şi un fost ministru al Justiţiei. "Într-o noapte m-am trezit cu niște mesaje ofensatoare, într-un limbaj nedemn de o persoană, mesaje pe care nu m-am așteptat să le primesc. A doua zi dimineață l-am confruntat. Laș, nici măcar nu a avut demnitatea să recunoască și să-și ceară scuze", a mărturisit Ana Birchall, fost ministru al Justiției.

Într-un interviu pentru Observator, Marius Pieleanu neagă hărţuirile. "Dar de ce să îi răspund acuzaţiilor de acum 16 ani. A avut tot timpul la dispoziţie, a fost ministrul Justiţiei, să facă lucrurile astea. Sunt nevinovat întotdeauna, în general, pentru că ştiu că nu am făcut nimic rău", a spus Marius Pieleanu. Întrebat dacă a hărțuit vreodată studente, sociologul a răspuns: "Niciodată".

Conferențiar de la Arhitectură, acuzat de hărțuire

Între timp, un conferenţiar de la Universitatea de Arhitectură din Bucureşti a fost suspendat după ce ar fi trimis studentelor fotografii cu el dezbrăcat. Numai în ultimul an, în presă au apărut cazurile a 14 profesori acuzaţi de agresiune sexuale.

"Acolo unde ceva nu este reglementat clar, un prădător sau o persoană de rău augur se poate strecura. E ca un fel de mucegai social. Şi în mediul universitar ai de a face cu tipicuri, personalităţi care sunt deviante", explică Gabriel Diaconu, psihiatru.

"Foarte mulţi dintre cei care urmăresc cazurile de hărţuire sexuală se întreabă: Ok, dar unde m-aş fi dus? La secretariat? Unde întreb care este orarul de mâine și menționez și printre altele că sunt şi hărțuită sexual. Nu ar trebui să fie așa. Ar trebuie să faci sesizări anonime", precizează Andreea Rusu de la centrul FILIA.

Valul de dezvăluiri din mediul academică

După valul de dezvăluiri din mediul academic, premierul vrea să schimbe legea. Plângerile anonime vor fi luate şi ele în calcul.

"Nu putem accepta asemenea situații și nu va exista toleranță, indiferent de numele agresorului. Și dacă ar fi vorba de un singur caz, a salva o victimă este esențial!", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. "Sesizările care vizează fapte cu caracter penal, de exemplu hărțuirea, vor fi trimise direct la procuror și la poliție", a spus și Ligia Deca, ministrul Educației.

De anul acesta, profesorii acuzaţi de agresiune sexuală sunt pedepsiţi mai aspru. "În primul semestru al anului 2024, sunt în lucru la parchete aproximativ 15.000 de dosare privind infracţiuni sexuale. Deci, e un fenomen amplu care trebuie diminuat. La începutul acestui an, a intrat în vigoare legea de completare a codului penal, prin care se introduce o agravantă pentru hărţuirea sexuală săvârşită fix de profesori. Vorbim de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual. Limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime", a explicat Alina Gorghiu, ministrul Justiției.

Scandalul hărţuirilor ajunge şi la Muzeul Național de Artă

Scandalul hărţuirilor ajunge şi la Muzeul Național de Artă. O angajată a reclamat că a primit de la director o banană într-un plic negru. Pe numele acestuia ar fi mai multe plângeri de abuz pe care ministrul Culturii le-ar fi ignorat. Directorul se apără.

"Nu am trimis o banană, am făcut un schimb de produse alimentare. Nu am oferit decât acelei persoane care avea o preferinţă ca şi mine pentru bananele verzi. Eu am considerat că din punctul meu de vedere nu a fost nicio hărţuire morală la locul de muncă", se apără Călin Stegerean, directorul Muzeului Național de Artă al României.

Sindicaliştii de la muzeu au fost chemaţi la Guvern pentru discuţii.

