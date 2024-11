Pe imaginile surpinse de camerele de supraveghere se vede cum peste primarul din comuna Munteni intră doi indivizi îmbrăcaţi în negru. Cei doi bărbaţi din Republica Moldova plătiţi pentru această intervenţie în stil mafiot au parcat maşina chiar în acel loc, s-au dus direct în biroul primarului unde l-au ameninţat cu moartea şi cu bătaia preţ de câteva minute după care s-au urcat în maşină şi au fugit.

"Exact ca-n filme. Să vină să te ameninţe. O persoană din cei doi cetăţeni moldoveni s-a fixat în dreptul uşii de la birou, iar cealaltă a trecut la ameninţări. Dacă nu fac ceea ce vrea persoana care i-a trimis o să am probleme şi o să aflu cine sunt ei cu adevărat. Am căutat să-i ţin calmi spunându-le că nu cred că în comuna noastră se poate întâmpla aşa ceva. Au plecat la maşină şi în momentul acela m-am panicat şi am sunat la 112", a declarat Dănuț Oprea, primarul ameninţat.

Bărbaţii ar fi fost plătiţi de un consilier local

La scurt timp, maşina bărbaţilor din Republica Moldova este oprită în trafic. La audieri, cei doi le-au declarat poliţiştilor că au fost plătiţi de un consilier local ca să îl ameninţe pe primar. Au mai spus că se cunosc de mai mult timp cu cel care i-ar fi plătit. Bărbatul are altă variantă.

"Nu am angajat niciun moldovean. Eu am vorbit cu un moldovean la telefon pentru a achiziţiona nişte porumb. M-am întâlnit cu el dimineaţă, a mai venit cu o persoană, i-am văzut prima dată în viaţa mea pe acei domni. Eu nu i-am pus să facă absolut nimic, nu ştiu ce au făcut ei de când au plecat de la mine până când m-au rechemat", a spus Ştefan Oprea, fost consilier local.

De la ce ar fi pornit scandalul

Rackeţii sunt cercetaţi pentru ultraj, iar consilierul local pentru instigare la ultraj. Scandalul ar fi pornit de la cum s-a făcut cadastrul unor terenuri din localitate.

"Era vorba de un contract încheiat între OCPI Galați (n.r. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) şi o firmă care execută lucrări de cadastru. Primăria având doar datoria de a pune la dispoziţie documentele", a mărturisit Dănuț Oprea, primarul ameninţat. "Este un abuz foarte mare la adresa mea, de descreditare pentru că eu sunt o persoană foarte incomodă. Problemele pe care le am eu cu primarul sunt pur şi simplu economice", a precizat Ştefan Oprea, fost consilier local.

Localnicii sunt şocaţi. "Sunt complet surprinsă că în comuna noastră se poate întâmpla aşa ceva", a declarat o localnică. "Poliţia îi strânge, magistraţii le dă drumul. Eu nu am auzit până acuma aşa ceva", a spus altcineva.

Consilierul local şi-a dat demisia după incident. Primarul din localitate a obţinut un ordin de protecţie împotriva rivalului său politic.

