32 de palestinieni, printre care opt micuţi cu grave probleme de sănătate, au ajuns seara trecută pe pământ românesc. Copiii, împreună cu familiile lor - părinţi, fraţi şi surori, au fost transportaţi cu o aeronavă a Ministerului Apărării Naţionale din Fâşia Gaza şi până la noi. Pe toată durata zborului micuţii au fost asistaţi medical. Ajunşi în România, copiii au fost întâmpinaţi cu ceva ce odată le aducea zâmbet pe chip: o jucărie de pluş. "Mă bucur mult că şi eu, şi doamna ministru de Externe, putem ajuta într-un moment atât de dificil", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României.

Cea mai mare suferinţă a fost a părinţilor, care s-au văzut neputincioşi în faţa crizei umanitare generată de război

Cea mai mare suferinţă a fost a părinţilor, care s-au văzut neputincioşi în faţa crizei umanitare generată de război. Acum, speranţa lor se află în mâna medicilor români. "După tratamentul lui Sham, piciorul ei nu şi-a revenit deloc. Are de asemenea o infecţie osoasă. Cu voia lui Dumnezeu, Sham călătoreşte în România pentru a-şi continua tratamentul", spune tatăl unei fetiţe din Gaza. "În timpul războiului, când am fost evacuați, Marah a avut o boală hemoragică şi am mers la spital, a fost transferată de urgenţă. Cu voia lui Dumnezeu, sperăm ca deplasarea pentru tratament în România să decurgă bine", spune mama unui copil din Gaza.

Pentru sprijinul pe care statul român l-a acordat populaţiei afectate din Fâşia Gaza, premierul israelian a transmis un mesaj de mulţumire. "Am învăţat să iubesc ţara voastră şi apreciez dragostea voastră faţă de noi. Ştiu că aţi luptat împotriva antisemitismului. România este o ţară foarte deschisă şi foarte primitoare faţă de poporul evreu. Foarte, foarte primitoare", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Micii pacienţi au fost transportaţi la Spitalele Marie Currie şi Grigore Alexandrescu din Capitală, în timp ce familiile lor au ajuns în grija Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti.

