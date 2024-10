Codul roşu de ploi torenţiale s-a oprit pe litoral, unde ciclonul alimentat din Marea Neagră a făcut prăpăd. Copaci doborâţi de vânt, curţi inundate şi maşini sub ape, aşa a arătat în această dimineaţă judeţul Constanţa. Meteorologii spun că a plouat într-o zi cât pentru o lună şi jumătate. Iar asta s-a văzut cel mai bine în haosul din trafic.

Înconjurat numai de apă, un bărbat a fost nevoit să iasă pe geamul maşinii ca să se salveze. N-a fost însă singurul şofer surprins de codul roşu de ploi.

Pe drumul între Constanţa şi Ovidiu, mai multe maşini au rămas blocate într-o zonă în care apa are mai bine de jumătate de metru.

"Am dus copilul la şcoală şi când m-am întors am vrut să ajung mai repede pe variantă. Am aşteptat vreo oră şi m-au scos nişte băieţi, că de la 112 n-a venit nimeni", mărturiseşte un şofer.

În doar o zi, a plouat în tot judeţul cât pentru o lună şi jumătate. Pe străzi abia s-a mai putut circula, iar oamenii s-au trezit, azi dimineaţă, cu subsolurile şi parcările subterane inundate.

Localnicii au primit două mesaje RO-Alert în care erau sfătuiţi să evite deplasările.

Primul RO-Alert a fost emis la ora a fost dat la ora 5.30, iar două ore mai târziu, în jurul ore 7.00, a fost emis un alt mesaj de avertizare. "Din sistemul de canalizare a refulat către noi şi apoi acumularea de pe stradă. Cred că are un metru şi, practic, tot ce avem acolo e distrus", spune un bărbat. "De 15 ani de când a fost dat în folosinţă blocul, niciodată n-am avut o cantitate atât de mare de apă. Nu fac faţă canalizările", a declarat o tânără.

"Am intervenit cu 14 pompieri şi cu 4 maşini de stingere pentru evacuarea apei din 4 apartamente şi degajarea a 3 copaci în localităţile Năvodari şi Medgidia şi staţiunea Mamaia. Din fericire, nu s-au înregistrat victime", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea.

Din cauza vijeliei, un copac a căzut peste o maşină în Constanţa. Iar pericolul continuă până diseară la ora 20.00, când expiră codul portocaliu de vânt.

