Membri ai clanului Cârpaci din Timișoara, urmăriți penal. Ar fi obligat un bărbat să le doneze un rinichi

Una dintre locuinţele familiei de romi Cîrpaci, din Timişoara, a fost percheziţionată, joi, de poliţiştii de la Crimă Organizată şi procurorii DIICOT, după ce doi membri ai familiei l-ar fi obligat pe un bărbat să le doneze un rinichi. Ei l-ar fi ameninţat pe acesta cu moartea părinţilor şi i-ar fi luat actele. Operaţia a avut loc în Germania, iar autorităţile din această ţară şi-au dat seama că la mijloc este vorba de infracţiuni şi au demarat o anchetă, relatează News.ro.

Acum, cei doi membrii ai familiei Cîrpaci sunt urmăriţi penal pentru mai multe infracţiuni.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, autorităţile din Munchen (Germania) au emis un mandat de percheziţii la locuinţa familiei Gradu şi Ileana Cârpaci din Timişoara. În baza acestui mandat, poliţiştii de la Crimă Organizată şi procurorii DIICOT Timişoara au verificat domiciliile celor doi.

L-ar fi ameninţat pe bărbat cu moartea părinţilor şi i-ar fi luat actele

Autorităţile germane îi acuză pe cei doi membri ai familiei Cîrpaci că au ţinut în sclavie un bărbat pe care l-au obligat să îşi doneze un rinichi pentru Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală. Cei doi membrii ai familiei Cîrpaci l-ar fi cazat pe bărbat într-un apartament, i-ar fi luat actele şi l-ar fi izolat de familia de România.

După ce l-ar fi pus la muncă în interesul lor şi l-ar fi pus să semneze mai multe contracte, l-ar ameninţat că îi ucid părinţii, dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cârpaci.

Familia Cîrpaci, acuzată de autorităţile germane că l-ar fi ţinut în sclavie

Operaţia a avut loc într-un spital din Germania, unde donatorul a declarat că este rudă cu Gradu Cîrpaci, însă după operaţie autorităţile au avut suspiciuni, astfel că au demarat cercetări.

Potrivit surselor citate, cei doi membri ai familiei Cîrpaci nu au fost găsiţi.

Gradu şi Ileana Cîrpaci sunt acum urmăriţi penal pentru infracţiuni de trafic de fiinţe umane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere şi ameninţare.

