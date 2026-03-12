Un bărbat a fost obligat să îşi doneze un rinichi, sechestrat şi ameninţat cu moartea de unul dintre cele mai periculoase clanuri de interlopi din ţară. Prin presiuni nemiloase, banda Cârpaci din Timişoara l-a constrâns să declare medicilor că este frate cu liderul clanului şi că organul este pentru acesta. Operaţia a avut loc în Germania, iar poliţiştii de acolo au intrat pe fir şi le-au cerut colegilor de la noi din ţară să dea de urma suspecţilor.

Stabilit în Germania, liderul clanului de interlopi din Timişoara, care suferea de probleme renale grave a atras un român la Munchen sub pretextul că îi oferă un loc de muncă, spun anchetatorii. Acolo i-ar fi confiscat actele şi ar fi declanşat teroarea, ajutat de soţia lui.

Potrivit autorităților de la Munchen, cei doi membri ai clanului Cirpaci sunt acuzați că au ținut în sclavie un român pe care l-au constras să-și doneze un rinichi. Dacă nu se supunea părinții i-ar fi fost omorâți, spun anchetatorii. Intervenția chirugicală a avut loc în luna iunie 2022 într-un spital din Germania, iar beneficiar Grado Cirpaci cu grave probele renale.

Autorităţile din Germania cred că suspecţii sunt în România

La cererea lor, palatul familiei Cîrpaci de la Timişoara a fost percheziționat astăzi de procurorii şi poliţiştii anti-mafia, dar suspecţii nu au fost gășiţi. Reprezentanții romilor din Banat susțin că membrii clanului nu sunt vinovaţi.

"Nu se poate așa ceva. Să iei rinichiul unui om obligatoriu, se poate așa ceva? Să nu mai luăm toată lumea acum în seamă, că se face trafic de organe, nu știu ce persoane. Nu e posibil așa ceva", spune Teodor Căldăraș, președintele Romilor din Banat.

Autorităţile au emis mandate internaţionale de arestare pentru interlopii din clanul Cîrpaci acuzaţi că au obligat un român să le doneze un rinichi.

