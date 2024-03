Vezi și

Bianca Darabă este profesoară de limba franceză la un liceu din Târgu Neamţ. A intrat acum doi ani în învăţământ şi deja s-a făcut remarcată prin implicarea la ore și modul inedit de a preda.

Angela Bertea, reporter Observator: Materia din manualul clasic de Limba Franceză a fost adaptată cu ajutorul benzilor desenate. Astfel, elevii parcurg programa şcolară într-un mod mult mai animat.

Bianca Darabă, profesoară de limba franceză: O bandă desenată poate să ajute la memoria de lungă durată. Pentru a învăţa o limbă străină trebuie să asociem ceea ce învăţăm cu nişte poveşti care să ne atragă, cu nişte imagini care să ne rămână în minte. Combin şi metodele tradiţionale, lucrăm pe benzi desenate din când în când, mai am şi tehnica aceasta teatrală pe care o introduc la clasă.

Elevii, fascinați de modul în care predă profesoara

Inspiraţia pentru această tehnică de predare i-a venit de la unul dintre mentorii săi din facultate.

Bianca Darabă, profesoară de limba franceză: Lectorul nostru belgian a venit cu această idee să facem bandă desenată la facultate. Eu i-am propus să mergem prin şcoli, am adunat o echipă şi am plecat. 3 ani am făcut acest atelier, al 4-lea am intrat în învăţământ şi am zis că trebuie să continui.

Adina Margine, director colegiul Ștefan cel Mare: Una dintre strategiile şcolii noastre este de a le oferi copiilor, elevilor dintr-un oraş mic de provincie, cu este Târgu Neamţ, un orizont un pic mai larg, să le arătăm că şi aici se fac lucruri frumoase, că avem oportunităţi de deschidere către ceea ce înseamnă lumea şi diversitatea lumii în care trăiesc.

"Metoda de predare îi încântă şi pe elevi."

"Mi s-a părut o idee foarte bună, deoarece înţelegem mult mai uşor şi învăţăm multe lucruri aşa."

"Această metodă ne ajută foarte mult pentru că ne ţine conectaţi la ceea ce avem, e o metodă prin care nu putem să ne plictisim nici dacă vrem."

"Doamna profesoară are un stil care face ca orice elev să fie captivat de oră, pentru că mulţi elevi din ziua de azi nu mai sunt pasionaţi de metodele clasice de învăţat."

Profesoara îi provoacă pe elevi şi să dea frâu liber creativităţii prin diferite proiecte.

Pentru dedicarea ei şi metoda inovativă de predare, profesoara a primit o distincţie anul trecut. De anul viitor, tânăra va preda şi limba germană elevilor, în cadrul unui opţional în şcoală.

