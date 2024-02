Vezi și

Bărbatul susține că s-a trezit cu poliţiştii de la trupele speciale la uşă, în dimineaţa de 23 februarie, şi că aceştia l-au pus pe burtă, i-au pus pistolul la cap şi l-au ameninţat în faţa copilului său, care are patru ani. Bărbatul a făcut totul public, după ce a postat pe rețelele de socializare imagini surprinse de pe camerele de supraveghere. În acel moment, bărbatul s-ar fi aflat în casă doar cu fiica lui, soția și celălalți copii fiind plecați.

Mascații ar fi greșit adresa

„Au venit mascaţii peste mine la ora 6:55, mi-au speriat copilul mi-au terorizat copilul, partea de jos de la uşă cu rupt-o, uşa la dulap, mi-au terorizat copilul, m-au pus pe burtă pe mine, nevinovat, uitaţi, au intrat grămadă peste mine în casă! Uitaţi, au rupt uşa, în partea de jos, când au împins de ea, au tras de ea! M-a luat din somn, mi-a speriat copilul, mi-a pus pistolul la cap. Cu puşca către mine, mi-a speriat copilul”, spune bărbatul pe Facebook.

În imagini se vede cum patru poliţişti bat timp de aproximativ 30 de secunde la uşă, după care li se deschide, cei patru intră, urmaţi de un alt coleg care nu poartă cască de protecţie, nu are faţa acoperită şi are asupra sa ceva ce pare a fi un dosar cu câteva documente. Un minut şi jumătate mai târziu, unul dintre mascaţi, care are asupra sa o armă pe care o ţine în mâini, la vedere, iese, revine în locuinţă, iese din nou însoţit de un coleg, tot mascat, după care cei doi par a-l trimite în interior pe bărbatul cu dosarul.

Pe imagini se mai vede cum unul dintre mascaţi intră în locuinţă cu ceva ce pare a fi un ciocan.

Urmează câteva minute în care mascaţii intră şi ies din locuinţă, iar la un moment dat se vede cum un bărbat, care era semi dezbăcat şi care este chiar cel care a postat imaginile, trece de pragul uşii, pare a le spune ceva mascaţilor în timp ce îi filmează cu telefonul mobil. Apoi bărbatul intră şi închide uşa.

„A fost şi un vecin, s-a luat şi de vecin, a fost martor, după aia a bătut vecinul la uşă. Nu am mai deschis uşa, că deja îmi era frică, mi-a panicat copilul”, povesteşte reşiţeanul vizitat la primele ore ale dimineţii de trupele speciale.

Întreaga nebunie s-ar fi terminat după ce unul dintre polițiști a dat un telefon și și-a anunțat ulterior colegii că ar fi primit o adresă greșită. Ei ar fi părăsit apoi rapid locuința pe care au devastat-o în timpul intervenției.

„Au zis că au greşit adresa. Păi nu se poate aşa ceva! Mi-au băgat copilul în panică. Cine a făcut chestia asta, că procuror, că poliţie, să plătească! Uitaţi, intră cu barosul în casă!”, mai spune bărbatul.

Reacția Poliţiei

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş Severin a formulat un punct de vedere după ce imaginile au devenit publice.

„În data de 23 februarie, poliţişti de la structurile de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi Poliţiei Municipiului Reşiţa au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară emise de Judecătoria Reşiţa, la adresele unor persoane bănuite de furt calificat. În cauză, există presupunerea rezonabilă că, în luna ianuarie 2024, 3 tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 22 de ani, ar fi sustras bunuri în valoare de 5.000 de lei dintr-un autoturism. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate o parte din bunurile reclamate ca fiind sustrase, precum şi alte probe şi mijloace materiale de probă, persoanele în cauză fiind conduse la audieri. Cu privire la informaţiile postate pe reţeaua de socializare, conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificări, pentru a se stabili dacă acestea se confirmă, la finalizarea verificărilor urmând a fi luate măsurile legale, ce se impun”, transmit oficialii instituţiei.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰